Weihnachtsmärkte in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis: Alle Infos in der Übersicht

Von: Yvonne Backhaus-Arnold

Damit Sie den Überblick nicht verlieren, haben wir alle Weihnachtsmärkte dieses Jahres in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis zusammengetragen.

Hanau – Auf den ersten Weihnachtsmärkten in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis weht wieder der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen durch die Luft. Am Montag (21. November) öffnet der Markt zu Füßen des Brüder-Grimm-Denkmals in Hanau. Aber auch an vielen anderen Orten warten wieder Weihnachtsmärkte wieder auf Besucherinnen und Besucher. Mit unserer Übersicht können Sie Ihre Wochenenden bestens (vor-)planen und verpassen garantiert nichts.

Weihnachten 2022: Weihnachtsmarkt in Hanau – Termine und Öffnungszeiten

Märchenhafter Weihnachtsmarkt

Marktplatz (Innenstadt)

Von Montag, 21. November, bis Donnerstag, 22. Dezember 2022

Öffnungszeiten jeweils von 11 bis 21 Uhr

Neustädter Rathaus, Marktplatz (Innenstadt)

Von Montag, 21. November, bis Donnerstag, 22. Dezember 2022

Öffnungszeiten montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Fronhof, Schlossplatz

Von donnerstags bis sonntags, und zwar 24. bis 27. November, 1. bis 4., 8. bis 11. und 15. bis 22. Dezember

Öffnungszeiten donnerstags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr

Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Hanau im Jahr 2021. © Patrick Scheiber

1. Advent: Weihnachtsmärkte in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis - Langenselbold, Bruchköbel, Nidderau, Hammersbach, Ronneburg

Hanau-Steinheim

Schlosshof Schloss Steinheim

25. bis 27. November

Freitag, 25. November, ab 18 Uhr

Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. November, 14 bis 20 Uhr

Gelände des Kaninchenzuchtvereins

Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr

Wildwasser-Winterbudenzauber

Stammesgelände der Pfadfinder Wildwasser, Frankfurter Landstraße 90

Samstag, 26. November, 13 bis 22 Uhr

Rund um den Freien Platz und das Historische Alte Rathaus sowie angrenzend im Kunstraum Artrium

Freitag, 25. November, 16 bis 22 Uhr

Samstag, 26. November, 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. November, 10 bis 20 Uhr

Rund um das historische Rathaus

Samstag, 26. November, 16 bis 24 Uhr

Sonntag, 27. November, 12 bis 18 Uhr

Schlosspark

Freitag, 25. November, 16 bis 22 Uhr

Samstag, 26. November, 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. November, 12 bis 21 Uhr

Marktplatz und in der Kirche

Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. November, 11 bis 19 Uhr

Am Willi-Fischer-Haus

Samstag, 26. November, 16 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. November, 14 bis 20 Uhr

Stadtplatz Neue Mitte

Freitag, 25. November, 18 bis 21.30 Uhr

Samstag, 26. November, 14 bis 21.30 Uhr

Sonntag, 27. November, 11 bis 20 Uhr

Kirchplatz

Samstag, 26. November, ab 17 Uhr

Sonntag, 27. November, ab 11.30 Uhr

Burg Ronneburg

Historischer Weihnachtsmarkt

Samstag, Sonntag, 26. und 27. November

Jeweils von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt am 2. Advent: Großkrotzenburg, Maintal, Rodenbach, Schöneck

Bruchköbel-Niederissigheim

Adventsdorf auf dem Firmengelände der Gärtnerei Itt

Freitag, 2. Dezember, 17 bis 23 Uhr

Samstag, 3. Dezember, 14 bis 23 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr Gottesdienst, 11 bis 21 Uhr

Rund um das alte Backhaus

Samstag, 3. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 12 bis 20 Uhr

Adventsmarkt Großkrotzenburg

Platz vor dem Heimatmuseum

Freitag, 2. Dezember, ab 17 Uhr

Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr

Hauptstraße

Samstag, 3. Dezember, 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 21 Uhr

Bürgerhof, Limesstraße 10-12

Samstag, 3. Dezember, ab 15 Uhr

Alter Ortskern Niederrodenbach

Samstag, 3. Dezember, 15 bis 22 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Türmchen, Diebacher Straße 19

Ronneburgs kleinster Weihnachtsmarkt

Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr

Burg Ronneburg

Historischer Weihnachtsmarkt

Samstag, Sonntag, 3. und 4. Dezember

Jeweils von 11 bis 20 Uhr

Rund um den Backofen

Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, ab 14 Uhr

Besucher des Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz in Hanau im Jahr 2021. © Patrick Scheiber

3. Advent: Weihnachtsmarkt in Gelnhausen an vier Tagen in der Altstadt

Hanau-Großauheim

Hans-Gruber-Platz, rund um die Alte Schule und dem Bürgerhaus

Sonntag, 11. Dezember, 13 bis 20 Uhr

Frankfurter Straße

Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 11 bis 21 Uhr

Rund um das Jakob-Burkhardt-Haus und die Evangelische Kirche

Sonntag, 11. Dezember, 14 bis 21 Uhr

Rathausinnenhof und entlang der Herrnhofstraße

Samstag, 10. Dezember, 16 bis 23 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Altstadt

Donnerstag, 8. Dezember, 16 bis 21.30 Uhr

Freitag, 9. Dezember, 16 bis 21.30 Uhr

Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21.30 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 19 Uhr

Burg Ronneburg

Historischer Weihnachtsmarkt

Samstag, Sonntag, 10. und 11. Dezember

Jeweils von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmärkte in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis: Erlensee lädt am 4. Advent auf den Rathausvorplatz ein

Hanau-Mittelbuchen

Obertor

Samstag, 17. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Ortszentrum

Samstag, 17. Dezember, 16.30 bis 21.30 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 10.30 bis 19 Uhr

Auf dem Rathausvorplatz

Freitag, 16. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Samstag, 17. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 16 bis 22 Uhr

Hof Buchwald, Eicher Straße 101 (außerhalb)

Sonntag, 18. Dezember, 16 bis 21 Uhr

Rathaushof, Schulstraße 8

17. Dezember, 15.30 bis 22 Uhr

SKV Büdesheim, Vilbeler Straße 46

Samstag, 17. Dezember, ab 14 Uhr

Sonntag, 18. Dezember, 10 bis 17 Uhr

(bac)