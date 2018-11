Üppige Erbschaft: Hanauerin hinterlässt Bürgerstiftung 150.000 Euro

Hanau - Die Hanauerin Lili Vovos hat der Bürgerstiftung Hanau Stadt und Land 150.000 Euro hinterlassen. Wie Vovos testamentarisch verfügt hat, wird die Bürgerstiftung mit diesem Betrag den Stiftungsfonds „Hilfe für bedürftige Kinder in Hanau – Lili Vovos Stiftung“ gründen.

Vovos wollte mit ihrem Testament die Verbundenheit zu Hanau zum Ausdruck bringen und so entschied sie sich dafür, den größten Teil ihres Vermögens hilfsbedürftigen Kindern in Hanau zukommen zu lassen. In einem Stiftungsfonds der Bürgerstiftung sah sie diese Möglichkeit am besten erfüllt.

Michael Huth, Testamentsvollstrecker und Betreuer von Vovos, überreichte den Spendenscheck an Landrat a.D. Karl Eyerkaufer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, und Dr. Ingo Wiedemeier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung.

Erträge aus dem Stiftungsfonds erhalten Organisationen, die bedürftige und behinderte Kinder in der Stadt Hanau und im Altkreis Hanau unterstützen. Über die Bedürftigkeit wird der Vorstand der Bürgerstiftung entscheiden.

Lili Vovos wurde am 6. November 1925 als Tochter der Eheleute Johann und Johanna Schmidt geboren. Sie verbrachte ihre gesamte Kindheit vom ersten Schultag über die Konfirmation in der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde bis zum Abschluss der Höheren Handelsschule in Hanau. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Vovos bis zu ihrer Pensionierung bei den amerikanischen Streitkräften tätig. 1970 heiratete sie den amerikanischen Offizier George A. Vovos, der 1980 verstarb. (cs)

