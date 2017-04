Unbekannte überfallen 80-Jährigen

Hanau - Zwei Unbekannte überfallen am Freitagnachmittag einen 80-Jährigen. Sie boxen ihn und klauen seinen Geldbeutel.

Es ist etwa 17 Uhr als sich der Rentner laut Polizei am Hauptfriedhof in der Birkenhainer Straße in Hanau befindet. Plötzlich wird er von hinten von zwei bislang Unbekannten niedergerissen. Ein Täter hält ihm den Mund zu und boxt ihm in die Genitalien. Zur gleichen Zeit klaut ihm sein Komplize den Geldbeutel.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren handeln, wie die Polizei weiter berichtet. Einer hatte schwarze, kurze Haare und trug einen weißen Rolli. Sein Komplize trug eine bunte Jacke und hatte ebenfalls einen Kurzhaarschnitt und schwarzes Haar. Die Räuber verschwinden im Anschluss der Tat in Richtung Daimlerstraße - der 80-Jährige bleibt unverletzt. Die Kripo sucht jetzt Zeugen. Sie sollen sich unter 06181/100-123 melden. (jo)

