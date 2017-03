Unbekannte überfallen Baumarkt und Getränkemarkt

Hanau - Nach einem Raubüberfall auf einen Baumarkt in Großauheim und einen Getränkemarkt in Bruchköbel sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Täter flüchten mit den Tageseinnahmen.

Die Kripo in Hanau ermittelt zu zwei Raubüberfällen: Gestern Abend kam es gegen 20 Uhr zu einem Überfall in einem Baumarkt in der Edisonstraße in Großauheim. Ein bislang unbekannter Täter hielt sich längere Zeit im Eingangsbereich des Baumarktes auf. Im dem Moment, als eine Kassiererin die Kasse mit den Tageseinnahmen wegbringen wollte, wurde sie von dem Täter angerempelt. Der Mann riss ihr die Kasse aus der Hand und flüchtete anschließend auf den naheliegenden Parkplatz des „Jawoll“-Marktes. Ein Zeuge, der den Täter verfolgte, verlor ihn dort aus den Augen.

Der flüchtende Räuber war etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und unrasiert. Er trug eine beigefarbene Jacke, dunkle Jeans und eine Wollmütze. Die Polizei fahndete sofort nach dem Überfall nach dem Täter. Dies blieb ohne Erfolg.

Ebenfalls am Samstagabend überfiel ein unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Römerstraße in Bruchköbel. Eine 33-jährige Angestellte verließ gegen 20.45 Uhr mit den Tageseinnahmen als Letzte das Geschäft und ging zu ihrem, auf dem Parkplatz abgestellten, Auto. Hier forderte der Räuber mit den Worten „Geld her!“ Bares. Der Mann hielt bei der Drohung einen Gegenstand, ein Messer oder eine Waffe, in der Hand. Die Angestellte gab dem Unbekannten die Geldtasche. Dieser flüchtete sofort über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und einer Wollmaske mit ausgeschnittenen Sehschlitzen bekleidet.

Zu beiden Raubüberfällen sucht die Polizei in Hanau Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181/100-123. (dr)

