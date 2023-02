Schwerer Unfall in Hanau: Auto kracht in zwei Sportwagen und landet auf dem Dach

Von: Vincent Büssow

Verheerende Bilder zeigen einen Unfall in Hanau. Die Fahrer hatten Glück im Unglück. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hanau – Zwei junge Männer haben bei einem Autounfall großes Glück gehabt. Die beiden waren am Mittwoch (8. Februar) gegen 21.42 Uhr im Stadtteil Großauheim unterwegs. Auf der Lise-Meitner-Straße kam der 20-jährige Fahrer in einer Linkskurve von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Der Pkw, ein Opel Mokka, überschlug sich daraufhin und krachte in zwei parkende Autos.

In Hanau-Großauheim ist es am Mittwochabend (08. Februar) zu einem dramatsichen Unfall gekommen. © Uncredited/5vision.news

Schwerer Unfall in Hanau: Mindestens ein Verletzter

Aufnahmen des Unfalls in Hanau zeigen ein verheerendes Bild: Der Opel liegt auf der Frontscheibe mitten auf der Straße. Trotzdem gab es bei dem Vorfall keine Schwerverletzten. Dem Polizeisprecher zufolge sei mindestens der 19-jährige Beifahrer, eventuell auch der Fahrer leicht verletzt worden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht klar und unterliegt jetzt Ermittlungen.

Der Opel erlitt einen Totalschaden. Bei den anderen Fahrzeugen handelte es sich um zwei hochwertige Sportwagen der Marken Audi und Porsche. Der Sachschaden wird dementsprechend auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Unbestätigten Angaben sei die Lise-Meitner-Straße in Großauheim infolge des Unfalls komplett gesperrt gewesen sein.

Erst vor Kurzem war es zu einem heftigen Unfall in Hanau gekommen. Ein Mann musste reanimiert werden. (vbu)