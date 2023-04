Unfall mit Polizeiauto: Vier Verletzte in Hanau

Von: Hannah Köllen

Teilen

In Hanau ist es am Montag zu einem Unfall mit einem Polizeiwagen gekommen. Vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hanau - Auf der Aschaffenburger Straße in Hanau kam es am Montagnachmittag (18. April) zu einem Unfall. Vier Personen wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall wurde auch ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Laut Polizeiangaben waren vier Beamte im Alter zwischen 21 und 40 Jahren in dem Polizei-Streifenwagen, einem Mercedes Vito, in Richtung Innenstadt unterwegs. Auch eine 27-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault Scenic in Richtung Innenstadt. Die Fahrerin war nicht alleine unterwegs: In ihrem Auto saß außerdem ein sieben Jahre alter Junge. Gegen 15 Uhr stießen die beiden Autos in Höhe der August-Bebel-Straße zusammen.

Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt: der 26-jährige Beamte, der den Polizeiwagen fuhr und zwei seiner Kollegen, eine 21-jährige Beamtin und ein 40 Jahre alter Beamter, sowie die 27-jährige Renault-Fahrerin.

Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug in Hanau: Unfallursache noch unklar

Der siebenjährige Junge in dem Renault sowie eine 25-jährige Beamtin in dem Streifenwagen blieben unverletzt. Die beiden Autofahrer kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Am Montagnachmittag ist es in Hanau zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen - es war auch ein Polizeifahrzeug involviert. © A.Koehler/5vision.news

Wie genau es zu der Kollision kam, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz. Der Fahrer des Streifenwagens wollte wohl wenden, um auf die Gegenfahrbahn zu fahren. Laut Polizeiangaben schaltete er hierfür das Blaulicht an. Beim Wendemanöver kam es dann vermutlich zum Zusammenstoß.

Unfall in Hanau: Polizei sucht Zeugen

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise in beide Richtungen gesperrt und wurde gegen 17.15 Uhr wieder freigegeben.

Zeugen des Unfalls in Hanau werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeistation Großauheim zu melden: Tel. 0 61 81/95 97-0.

Teile der A3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau mussten kürzlich gesperrt werden, als es dort zu einem schweren Lkw-Brand kam.