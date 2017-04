Unfallflüchtiger Radler gesucht

Hanau - Einen Radfahrer, der am Montag gegen 17.45 Uhr in einen Unfall an der Einmündung Eugen-Kaiser-Straße/Rückertstraße verwickelt war, sucht die Polizei.

Der etwa 30-jährige Velo-Fahrer kam aus der nicht vorfahrtsberechtigten Rückerststraße angefahren und war beim Queren der Eugen-Kaiser-Straße mit einer Autofahrerin kollidiert. Die 32-Jährige Ford-Fahrerin und der Radler, der sich offensichtlich leicht verletzt hatte, unterhielten sich zwar noch - allerdings fuhr er dann weiter, ohne seine Personalien anzugeben und sich um den geschätzt 3000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Der Unfallflüchtige hatte auffallend lockige, zum Zopf zusammengebundene Haare. Hinweise bitte unter 06183/91155-0. (did)

