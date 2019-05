Starter ab sieben Jahren waren beim größten Seifenkistenrennen Deutschlands in Steinheim mit dabei. An zwei Tagen gingen etwa 200 Piloten auf die 350 Meter lange Strecke auf der Hermann-Ehlers-Straße. Fotos: Kögel

Steinheim – Das 13. Steinheimer Seifenkistenrennen des Hanauer Familiennetzwerks stand am Samstag und Sonntag nicht nur wegen des Wetters unter einem guten Stern. VON DIETER KÖGEL

Die Rennstrecke an der Hermann-Ehlers-Straße, Sports- und Funpark für Kinder, Köstlichkeiten aus den Food-Trucks und weiteren Ständen machten das Areal für zwei Tage zum beliebten Treffpunkt nicht nur für Steinheimer.

Von außerhalb kamen ohnehin viele Gäste. Denn das Steinheimer Rennen, das größte seiner Art in Deutschland, ist seit jeher auch Garant für Punkte, die bei den deutschen Meisterschaften zählen. Und so konnten die Organisatoren auch in diesem Jahr Teilnehmer aus der ganzen Republik verbuchen, die am Samstag auf der rund 350 Meter langen Strecke auf der Jagd nach Bestzeiten und Punkten waren. Aber es ging auch um eine Vielzahl von Pokalen außerhalb der sehr ernsthaft betriebenen Meisterschaftsnorm.

Nachdem die hartgummibereiften Juniorkisten für den offiziellen Wettbewerb am Samstag durch waren und auch die anderen Wettbewerbsklassen ihre Läufe absolviert hatten, traten die Steinheimer Viererkisten in Aktion, mit denen der Teampokal ausgefahren wird. Da füllten sich dann auch die Plätze hinter den Absperrgittern, es wurde entlang der Strecke lautstark angefeuert und unterstützt, als die „Anschieber“ die Kisten mit Muskelkraft auf die Strecke brachten.

Die langen Gefährte können ihrer Größe wegen nicht von der Rampe aus starten, von der aus laut Familiennetzwerk an beiden Tagen circa 350 Starts der etwa 200 Seifenkistenpiloten freigegeben worden sind. Die gute alte Starterpistole indes gab das Signal für die Viererkisten. Und dort triumphierte beim spannenden Finale das Team des Autohauses Winter vor dem Zweitplatzierten, der Hessen-Garage Frankfurt, beides langjährige Sponsoren und Unterstützer des Seifenkistenrennens. Die Vertreter des Individualverkehrs dominierten den öffentlichen Nahverkehr. Trotz Daumendrücken von HSB-Geschäftsführer Schulte kurz vor dem Start scheiterten die Männer- und die Frauenmannschaft der Hanauer Straßenbahn bei ihrer erstmaligen Teilnahme um den Teamcup an den Konkurrenten. Platz drei sicherte sich das Helferteam des Familiennetzwerks.

Hanauer Stadtmeister ab sieben Jahren, Amazonen-Cup für weibliche Piloten, Schüler-Cup oder Crazy-Construction-Cup für besonders gelungene Eigenbauten wurden ebenfalls vergeben. Und um die Höhepunkte mitzuerleben, musste man nicht einmal direkt an der Strecke stehen. Erstmals wurde das Geschehen ab der Startrampe auch über Videotechnik auf eine Großleinwand an der überdachten Bühne im Biergarten zwischen Dietzenseestraße und Hermann-Ehlers-Straße übertragen. Ein von großen Bäumen beschattetes Areal, das bereits am Samstag ab der Mittagszeit dicht besetzt war.

Umgeben von den Food-Trucks war der Weg zur begehrten Verpflegung nicht weit. „Der schönste Biergarten Hanaus“, kommentierte Cheforganisator und Familiennetzwerk-Vorsitzender Harald Körner diese Situation. Er lag nicht falsch angesichts des Zuspruchs für dieses Angebot, das auch kulturell durch Tanz und Musik bereichert wurde. Und in direkter Nachbarschaft konnten sich die jüngsten Besucher des Seifenkistenrennens im Sport- und Funpark nach Herzenslust austoben – ein Ereignis für die ganze Familie.

Rund 150 Helfer des Familiennetzwerks und weitere Unterstützer trugen auch in diesem Jahr zum Erfolg der Veranstaltung bei. Ob es so bleibt? Körner hat so seine Sorgen: „Von unten kommt nichts nach.“