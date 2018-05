13. Hanauer Gartenfest lockt schon zur Eröffnung die Besucher in Strömen 

Hanau - Ein Grill, ein paar Liegestühle, ein Klapptisch fürs Flaschenbier. Für ein Gartenfest kann das schon reichen. Andere Vorstellungen hat man in Hanau: Das Gartenfest im Staatspark Wilhelmsbad ist an diesem langen Wochenende zum 13. Mal Besuchermagnet und hat mit rund 200 Ausstellern aus aller Welt das Potenzial, einmal mehr Rekorde zu sprengen. Von Oliver Klemt

Die größte Gartenmesse der Republik war das Event, das der in Kassel ansässige Veranstalter Evergreen GmbH seit 2006 regelmäßig in Hanau auf die Beine stellt, schon 2012. Mit 180 nationalen und internationalen Anbietern und mehr als 20.000 zahlenden Besuchern setzte das Gartenfest seinerzeit bundesweit Maßstäbe. Seither ist es weiter gewachsen und noch vielseitiger geworden - in der Angebotsbreite wie in der Tiefe.

Nach wie vor, das zeigte ein Rundgang am gestrigen Fronleichnamstag, gibt es in Wilhelmsbad die ganz normale Grundausstattung für den Haus- oder Schrebergarten, die eine oder andere geschmackvolle Deko-Figur oder raffinierte LED-Beleuchtung fürs Grüne, ein bisschen Kunsthandwerk für die Terrasse. Selbstredend auch Gemüsepflänzchen, Blumenzwiebeln oder Strauchsetzlinge für Beet, Kübel oder Balkon, je nach Geschmack aus tropischen Gefilden oder der Region.

+ Auch kulinarische Anregungen kann man sich beim Bummel über das Hanauer Gartenfest holen. © Karin Klemt Was die viertägige Schau darüber hinaus zu bieten hat, macht ihr Alleinstellungsmarkmal in der Region aus: Wer Lust und das nötige Geld hat, kann sich vom Landschaftsarchitekten den individuellen Outdoor-Whirlpool planen lassen oder seine Loggia mit handgefertigten Gartenmöbeln ausstatten. Auch Gartenkamine und ganze Open-Air-Küchen sind im Angebot.

Die Accessoires für die Wohnlandschaft im Freien bieten Künstler, Kunsthandwerker, Spezialisten für exotische Pflanzenraritäten und Garten-Baumeister feil. Viele, nach Veranstalter-Angaben rund ein Drittel, kommen aus einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern nach Wilhelmsbad. Anderes hat einen weiten Weg hinter sich - japanische Windspiele etwa oder chinesische Gongs.

„Ein Tag im Urlaub“ bewirbt Evergreen dieses Jahr die größte von über einem Dutzend ähnlicher Veranstaltungen, die das Unternehmen bundesweit betreut. Was gemeint ist, wird am ehesten kulinarisch wahrnehmbar. An zahlreichen Brutzelständen und in Mini-Biergärten können sich die Besucher Genüsse wie finnischen Flammlachs, Scampi-Spießchen, Elsässer Flammkuchen oder toskanisches Mandelgebäck schmecken lassen.

+ Zur Gartenparty gehört auch das richtige Outfit. Leichte Sommerkleider und Hüte stehen bei den Damen hoch im Kurs. © Karin Klemt In Form von Käse, Wein, Pestos und Oliven packen die Aussteller Urlaubsstimmung für daheim oder als Mitbringsel für Freunde ein. Ferien-Flair verbreiten nicht zuletzt die schönen Dinge, die niemand wirklich braucht, aber jeder gerne hat - Schmuck aus Naturmaterialien oder edlen Metallen, modische Accessoires vom schicken Hut über farbstarke Tücher bis hin zum handgenähten Sommerkleid und allwettertauglichen Schuhen.

Zumindest bis zum ersten bedrohlichen Gewittergrollen gestern Nachmittag hielt das 13. Wilhelmsbader Gartenfest wohl auch, was sich die Händler von ihm versprechen: Auf den schattigen Parkwegen waren die Besuchermassen kaum zu überblicken - nicht eben eine Selbstverständlichkeit bei elf Euro Parkeintritt für Erwachsene (Jugendliche bis 17 Jahre ein Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei). Wer öfter kommen will, leistet sich die Wochenendkarte für 18 Euro. Gelegenheit zum Besuch besteht heute, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr, letzter Einlass ist immer um 18 Uhr.

www.gartenfestivals.de