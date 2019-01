Aus für Vapiano - was kommt danach?

Hanau – Nachdem das Vapiano-Restaurant im Forum Hanau bereits seit einigen Monaten mit schlecht laufenden Geschäften zu kämpfen hatte, steht das Aus nun endgültig fest. Seit Ende Dezember ist das Restaurant geschlossen.

Diana Schreiber-Kleinhenz, Centermanagerin des Forums, bestätigt auf Anfrage die Insolvenz des Betriebs. Die VAP Hanau GmbH & Co. KG betrieb seit der Eröffnung des Einkaufszentrums am Freiheitsplatz im Jahr 2015 als Franchisenehmerin ein Restaurant der Gastro-Kette Vapiano. Trotz des frequenzstarken Standorts hatte die VAP Hanau die geschäftlichen Ziele nicht erreichen können. Im Oktober teilte die Gesellschaft mit, beim Amtsgericht einen Sanierungsantrag in Eigenverwaltung gestellt zu haben. Die Bemühungen, den Restaurantbetrieb fortzuführen, sind nun aber gescheitert.

Laut Centermanagerin Diana Schreiber-Kleinhenz ist das Forum in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern. Noch stehe allerdings nicht fest, wann und an wen die nun leer stehende Fläche im Erdgeschoss des Einkaufszentrums vermietet wird. Sicher sei aber, dass wieder ein Gastronomiebetrieb einziehen soll. „Wir sind zuversichtlich, dass wir schnell einen Nachfolger für die Fläche in dieser Top-Lage finden.“ (LJ)