Versperrte Wege behindern die Feuerwehr

Hanau - Bei einer „Brandschutzbefahrung“ haben Straßenverkehrsbehörde und Feuerwehr festgestellt, dass nicht überall in Mittelbuchen ein Durchkommen der Löschfahrzeuge gewährleistet ist.

Ab Januar sollen deshalb neue Halteverbotsschilder dafür sorgen, dass Rettungswege frei bleiben. Die notwendige Rettungsgasse im Stau auf der Autobahn sei in aller Munde, so agt Ordnungs- und Verkehrsdezernent Thomas Morlock (FDP). Doch auch in der Innenstadt und in den Stadtteilen müssten Rettungsfahrzeuge und auch die Feuerwehr in einem Notfall schnell durchkommen. Thomas Morlock. „Größtes Problem hier sind dann häufig zugeparkte Straßenzüge, die ein Passieren mit großen Löschfahrzeugen unmöglich machen.“.

Regelmäßig kontrollieren die Straßenverkehrsbehörde, der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) und das Brandschutzamt der Stadt gemeinsam neuralgische Punkte, um durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen nach Möglichkeit die öffentlichen Rettungswege freizuhalten und zu verhindern, dass es im Notfall kein Durchkommen gibt.

Auf Anregung der Ortsvorsteherin Caroline Geier-Roth fand dieser Tage eine solche „Brandschutzbefahrung“ in Mittelbuchen statt, an der zusätzlich auch die Freiwillige Feuerwehr Mittelbuchen teilnahm. Das Ergebnis der Fahrt mit dem großen Löschfahrzeug HLF 10 brachte schnell zutage, dass die Hinweise der Anwohner richtig waren. Wie Stadtrat Morlock erläutert, müssen, um weiterhin einen adäquaten Brandschutz gewährleisten zu können, an verschiedenen Punkten neue verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen werden.

Er kündigt deshalb für Januar 2019 neue Verkehrsregelungen in Hanaus kleinstem Stadtteil an. In der konkreten Umsetzung bedeutet das, dass in der Neuen Straße eine Zone eingerichtet wird, in der ab sofort ein absolutes Halteverbot gilt. Darüber hinaus werden die vorhandenen Sperrflächen als Grenzmarkierung gekennzeichnet und um einen Meter verlängert. Hinter der Kirche wird im Kurvenbereich gegenüber der Hausnummer 26 ebenfalls ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Schließlich soll die Obertorstraße in beide Fahrtrichtungen künftig nicht mehr zum Parken zur Verfügung stehen. Auch hier soll ein absolutes Halteverbot die Rettungszufahrt sicherstellen.

„Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Neuregelungen auch für Unmut sorgen können, aber wir hoffen, dass sich die Einsicht in die Notwendigkeit solcher Maßnahmen im Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit durchsetzt“, hofft Verkehrsdezernent Morlock auf Verständnis bei den Mittelbuchener Bürgern. Gleichzeitig kündigt er an, dass die Stadtpolizei in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen im Stadtteil durchführen wird, um die Einhaltung der neuen Beschilderung zu überprüfen. (lj)