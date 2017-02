Grünes Licht für Kameraaugen

Hanau - Steuerbare Kameraaugen werden in absehbarer Zeit ihre elektronischen Blicke über Marktplatz und Freiheitsplatz streifen lassen. Von Christian Spindler

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass die beiden wichtigsten Plätze in der Innenstadt videoüberwacht werden. Schwenkbar sollen sie sein, die bis zu 18 Videokameras, die den Marktplatz und auch den Freiheitsplatz um die Platane an der Ecke Hammerstraße/Sternstraße überwachen sollen. Und mit ihnen kann man das Geschehen bei Bedarf auch heranzoomen. Die Bilder, die sie einfangen, werden im städtischen Ordnungsamt, und - außerhalb der dortigen Dienstzeiten - bei der Polizeistation am Freiheitsplatz einlaufen, berichtete Ute Schwarzenberger, die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, der Stadtverordnetenversammlung aus der vorhergehenden Ausschussberatung. Neben Fachleuten von Polizei und Landeskriminalamt waren dazu auch Vertreter des Hessischen Datenschutzbeauftragten eingeladen worden.

Der Magistrat hatte die Ausdehnung der Videoüberwachung - bisher gibt es bereits Kameras an den Haltestellen des Zentralen Busbahnhofs - bereits Ende vorigen Jahres auf den Weg gebracht. Bei der Abstimmung am Montagabend im Stadtparlament votierte nun eine breite Mehrheit dafür. Lediglich die zwei linken Stadtverordneten der ALF und der Vertreter des Forums Gemeinsames Hanau (FGH) votierten dagegen. Die ALF kritisiert in einer Pressemitteilung einerseits die hohen Kosten für die Videoüberwachung, andererseits sei wegen fehlender 15.000 Euro das BoyGym des Jugendzentrums in der Weststadt in seiner Existenz gefährdet.

Die Grünen, die im Stadtparlament mit SPD, BfH und FDP eine Koalition bilden, hatten sich bei einer Veranstaltung noch kritisch zu der Überwachung geäußert. Bei der jetzigen Abstimmung im Parlament gab es aus ihren Reihen nun vier Enthaltungen. Die künftige Überwachung des Markt- und des Freiheitsplatzes mit Kameras soll das Sicherheitsempfinden der Bürger stärken und, so Schwarzenberger, eine „Präventionsfunktion“ haben. Auf dem Freiheitsplatz registrierte die Polizei 2015 knapp 50 Straftaten, darunter 14 so genannte Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzungen oder Bedrohungen. Insgesamt gab es in Hanau 2015 etwa 700 solcher Delikte. Auf dem Marktplatz wurden im selben Jahr 36 Straftaten gezählt, zumeist Trickdiebstähle während des Markts.

Bei den Beratungen im Ausschuss sei von den Vertretern der Polizei erklärt worden, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Überwachung gegeben seien, sagte Schwarzenberger. Die Vertreter des Datenschutzbeauftragten sollen aber auch Skepsis geäußert haben. Zur Kriminalitätsbekämpfung sei die Überwachung nicht notwendig, die Voraussetzungen für die Videoüberwachung von Marktplatz und Freiheitsplatz rangierten an der unteren Grenze.

Die Kameras sollen voraussichtlich, wie schon am Busbahnhof Freiheitsplatz, an Laternenmasten installiert werden. Hinweisschilder sollen auf die Überwachung aufmerksam machen. Die Aufnahmen, die live beim Ordnungsamt bzw. der Polizei einlaufen, sollen sieben bis zehn Tage gespeichert werden. Bis zur Umsetzung der Videoüberwachung wird es angeblich bis zu zwölf Monate dauern. Die Anschaffung und Installation der Anlagen werde um die 200.000 Euro kosten. Das Land Hessen übernimmt bis zu zwei Dritteln der Gesamtkosten.

