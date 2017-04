Videoüberwachung in der City bekräftigt

Hanau - Die freie Wählergemeinschaft Bürger für Hanau (BfH) hat ihre Entscheidung für eine Videoüberwachung zentraler Plätze in Hanau, die auch wichtiger Bestandteil ihres Wahlprogramms war, bekräftigt.

Videoüberwachung trage insbesondere dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürger Rechnung, konstatierte der BfH-Vorsitzende Peter Jurenda und sprach von einem „breiten bürgerlichen Konsens“ bei diesem Thema, nachdem sich auch die oppositionelle CDU der Initiative angeschlossen habe. Dass sich der Beschaffungsvorgang für die Videoanlagen nun verzögere, ist aus Sicht der BfH zwar bedauerlich, aber „nicht dramatisch“. Vielmehr spreche das auch dafür, dass im für die Videoüberwachung zuständigen Ordnungsamt genau und gründlich gearbeitet werde, meint Jurenda. Er ist sich mit dem BfH-Fraktionsvorsitzenden Oliver Rehbein einig, dass Videoüberwachung am Freiheitsplatz bereits in den vergangenen Wochen die Arbeit der Polizei mutmaßlich gut unterstützt hätte. Umso mehr freue es die BfH, dass mit der Festnahme eines Intensivstraftäters gleichwohl die Ermittlungsarbeit der Polizei Früchte getragen habe.

Rehbein, der selbst in der Hanauer Altstadt wohnt, befürwortet die größere Polizeipräsenz in der Innenstadt in den Abendstunden. Dafür sei den Verantwortlichen zu danken. Gleichzeitig nimmt der BfH-Vorsitzende Jurenda auch die Justiz in die Pflicht. Es könne nicht sein, dass Schläger und einschlägig bekannte Jugendliche nicht dingfest gemacht und einer nachdrücklichen Bestrafung zugeführt werden könnten, so Jurenda. Die Anstrengungen der Polizei würden teilweise durch nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen der Justiz konterkariert. Damit werde die Arbeit von Polizei und Ordnungskräften infrage gestellt, so der BfH-Vorsitzende.

Als nächstes möchten sich die Bürger für Hanau der „zunehmenden Vermüllung insbesondere in der Innenstadt“ annehmen. Dem Fraktionsvorsitzenden Rehbein sind achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, ausgespuckte Kaugummis und „wildes Urinieren“ ein Dorn im Auge. Dies müsse unterbunden werden. Auch hier könne mehr Personal und die Videoüberwachung helfen. Das gelte auch für Ärgernisse wie Autofahren in den Fußgängerzonen, Rasen in temporeduzierten Bereichen oder „Beschleunigungsfahrten“ mit getunten Autos. (did)

