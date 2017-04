Viel zu tun für Hanaus Feuerwehren

Hanau - Im dritten Jahr in Folge gestiegene Einsatzzahlen vermelden die Hanauer Feuerwehren. Von Holger Hackendahl

Im Gefahrenabwehrzentrum Hans Martin trafen sich Vertreter aller sechs Freiwilligen Feuerwehren Hanaus zu ihrer Jahreshauptversammlung und ließen das vergangene Einsatzjahr Revue passieren. Da war es fast schon symptomatisch, dass einige Brandschützer aus der Versammlung heraus abrücken musten zu einem Kellerbrand in der Schwarzenberger Straße (wir berichteten). Das passte! Denn auch in 2016 ist das Einsatzaufkommen für die Hanauer Brandschützer erneut gestiegen, wie Brandschutzamtsleiter Peter Hack erklärte.

So mussten die insgesamt 260 ehrenamtlichen Einsatzkräfte im vergangenen Jahr zu 1 268 Einsätzen ausrücken und haben hierfür 13 048 Einsatzstunden geleitet. 2015 waren es noch 1 140 Einsätze gewesen. Der Juni 2016 war mit 269 Einsätzen bedingt durch viel Starkregenereignisse der arbeitsintensivste Monate für die Hanauer Feuerwehren.

Wohnhausbrände, Verkehrsunfälle, Waldbrände, Schiffshavarie auf dem Main - das Einsatzspektrum der Brandschützer war auch in 2016 wieder weit gefächert. Um darauf gut vorbereitet zu sein, investiert die Feuerwehr viel Zeit in Aus- und Weiterbildung. 18 243 Ausbildungsstunden, gut 3 000 mehr als 2015, wurden absolviert. Zu Einsätzen und Ausbildung kommen noch Brandsicherheitsdienste, Pflege- und Wartungsarbeiten, so dass jeder aktive Brandschützer Hanaus im vergangenen Jahr 189 Stunden ehrenamtlichen Einsatz gezeigt hat, 14 Stunden mehr als in 2015.

„Ich bedanke mich für Ihre hohe Motivation und große Einsatzbereitschaft“, bezeichnete Peter Hack die ehrenamtlichen Wehrkräfte als „tragende Säule der Feuerwehr“. Hack lobte auch die gute Zusammenarbeit mit den Wehren über Hanaus Grenzen hinaus. Auch mit den Hanauer Werksfeuerwehren gebe es hervorragende Kooperationen.

+ Dankte den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr: Brandschutzamtsleiter Peter Hack. © Hackendahl Bianca Stolper, Vertreterin für die Belange der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, gab ebenso ihren Bericht ab wie Karlheinz Ladwig, der einmal mehr beeindruckende Zahlen zur inzwischen deutschlandweit hohes Ansehen genießenden Hanauer Brandschutzerziehung präsentierte. Laut Stadtjugendfeuerwehrwart Sascha Meunier befinden sich aktuell 99 Jugendliche, darunter 19 Mädchen, in den sechs Hanauer Jugendfeuerwehren. „2016 sind 16 Jugendliche in die Einsatzabteilung gewechselt“, erläuterte Meunier.

Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), der die Hanauer Feuerwehren in „herausragender Verfassung“ sieht, bedankte sich für die hochprofessionelle Leistungsbereitschaft der Wehrkräfte und auch für die große Solidarität bei der Typisierungsaktion für den Steinheimer Feuerwehrkameraden Tobias Peter. Auch Hanaus Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck, der Kreisbeigeordnete Hans Katzer in Vertretung für Landrat Erich Pipa sowie Daniel Christ in Vertretung von Kreisbrandinspektor Marcus Busani dankten in Grußworten den Einsatzkräften.

Bilder vom SEK-Einsatz in Hanau-Großauheim Zur Fotostrecke

Hauptbrandmeister Stefan Heilmann von der Klein-Auheimer Wehr wurde die höchste Auszeichnung des Abends zu teil. Mit dem Deutschen Feuerwehrkreuz in Bronze wurden seine „hervorragende Leistungen im Feuerwehrbereich“ gewürdigt - unter anderem als „Kreisausbilder Maschinist“ im Main-Kinzig-Kreis.

Mit dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung wurde Sebastian Mathuschik (Mittelbuchen) ausgezeichnet. Von Hauptlöschmeistern zu Brandmeistern befördert wurden Stefan Klauer und Thomas Lind (beide Mittelbuchen). Die Anwärter Oliver Gärtner und Yvonne Ulrich wurden in den Stand des Feuerwehrmanns, der Feuerwehrfrau erhoben. Die Florians-Medaille des Hessischen Jugendfeuerwehrverbandes in Bronze wurde Thomas Böcher und Marcel Dräger (beide Klein-Auheim) angeheftet. Anerkennungsprämien erhielten Lothar Degoutrie (Steinheim) für 40 Jahre, Christian Feick (Steinheim) für 20 Jahre und Jasmin Philipp (Steinheim) für zehn Jahre aktive Feuerwehrtätigkeit.