DGB erfährt Welle der Solidarität

Hanau - Während die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Vorkommnissen während der Demonstration gegen eine AfD-Kundgebung in der Steinheimer Kulturhalle noch laufen, spricht der DGB Südosthessen von einer Welle der Solidarität, die die Gewerkschaft nach dem mutmaßlichen Angriff eines AfD-Sympathisanten auf einen Gewerkschafter erfahre.

Lesen Sie dazu auch: AfD weist Vorwürfe von sich „In den letzten zwei Wochen erreichten uns Solidaritätsschreiben aus allen Teilen der Republik, darunter Betriebsratsgremien, Vertrauensleutestrukturen, zum Teil ganze Belegschaften und DGB-Regionen mit vielen tausend organisierten Gewerkschaftsmitgliedern, aber auch eine große Anzahl an Einzelpersonen“, berichtete die Geschäftsführerin der DGB Region Südosthessen Ulrike Eifler. Unter der Überschrift „Der Angriff auf den Hanauer DGB ist auch ein Angriff auf uns“ hatte sich Eifler mit einem Solidaritätsaufruf an die Hanauer Öffentlichkeit gewandt, nachdem die AfD die regionalen Gewerkschaften massiv angegriffen hatte.

Als es am Rande der Protestkundgebung „zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen aktiven Gewerkschafter gekommen“ sei, habe der Aufruf auch eine überregionale Dynamik bekommen, so Eifler. Mehr als 300 Einzelpersonen und über 250 gewerkschaftliche oder gewerkschaftsnahe Gremien, Vorstände, Zusammenschlüsse oder ganze Bündnisse sowie zahlreiche Verbündete hatten den Aufruf unterschrieben. Darunter der Bundesvorsitzende des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ oder auch der Motorradklub „Kuhle Wampe“.

Zusätzlich erreichten den DGB unzählige Solidaritätsadressen, die sich nicht direkt auf den Aufruf bezogen, sondern individuell, zum Teil sehr persönlich verfasst waren. „Eine Kollegin schrieb, dass sie vor vielen Jahren selbst die offene Solidarisierung des Hanauer DGB erfahren habe und nun etwas zurückgeben wolle. Andere äußerten sich bestürzt über das Ausmaß an Gewalt und wünschten dem Kollegen gute Genesung. Und wieder andere fühlten sich an die SA-Methoden der Dreißigerjahre erinnert und äußerten, dass man gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck breit zusammenstehen müsse,“ so Eifler.

Für die DGB-Regional-Geschäftsführerin zeigt die große Solidarisierung, „dass die AfD sich zwar mit einzelnen anzulegen versucht, aber den Widerstand der gesamten Gewerkschaftsbewegung und weiter Teile der Gesellschaft zu spüren bekommt.“ Es sei gut und notwendig, dass die Gewerkschaften zusammenrückten. „Die AfD vermittelt den Eindruck, sie sei die Partei der kleinen Leute und eine Alternative zur Politik der letzten Jahre. Tatsächlich aber sind die Rente mit 70, die Ablehnung der Mietpreisbremse und die Verschärfung der Schuldenbremse keine Alternative zu neoliberaler Politik, sondern ihre Zuspitzung“, so Eifler. Die Angriffe auf aktive Gewerkschafter und das arbeitnehmerfeindliche Programm der Partei stehen in einem Zusammenhang. Dagegen müsse man gemeinsam und breit zusammenstehen, erklärte die Gewerkschaftlerin.

Die Staatsanwaltschaft Hanau wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung noch nicht zum Stand der Ermittlungen äußern. Es würden noch weitere Zeugen angehört, hieß es, für eine abschließende Bewertung der Sachverhalte sei es noch zu früh. Der Polizei liegen Anzeigen wegen Körperverletzung von beiden Seiten vor. (did)

