Vier Geschäftsneueröffnungen im Forum Hanau

Hanau - Ein neues Café, ein Schuhgeschäft, ein Geschäft mit Kindermoden und ein Tattoo-Studio haben jüngst im Forum Hanau am Freiheitsplatz eröffnet. Direkt am Platz mit der großen Platane hat Gastronom Mohamedrida Sabian das Café du Parc eröffnet.

Im attraktiven Lokal mit großer Außenterrasse serviert er Kaffeespezialitäten aus einer lokalen Rösterei im Kahlgrund, französische Patisserie-Leckereien und frische Flammkuchen. In Hanau betreibt er bereits das „Restaurant Park“ in der Martin-Luther-Straße. Neu ist auch das Rieker & Remonte-Schuhgeschäft in der Ypsilon-Gasse des Forums, geleitet von Filialleiterin Petra Krumm. Mit Rieker und Remonte führt dieses Geschäft bekannte hochwertige Marken. Auf französische Kinder- mode hat sich „Sergent Major“ spezialisiert. Der Laden von Inhaberin El Ouafi Bouchra führt Kindermode für Jungen und Mädchen im Alter von null bis elf Jahren. „Sergent Major“ ist bereits in 16 Ländern mit rund 500 Geschäften vertreten. In Deutschland ist die Filiale im Forum Hanau bundesweit die 26. Auch Daniel Rust aus Rodgau nutzt das Forum, um seine Geschäftsidee zu verwirklichen. Er hat im ersten Stock „Snake Skin - Tätowierung & Piercings“ eröffnet.

Bei einem Rundgang durchs Forum hatte Oberbürgermeister Claus Kaminsky alle vier neuen Geschäfte besucht und deren Inhabern einen guten Start gewünscht. Kaminsky zeigte sich zuversichtlich, dass die Einzelhändler mit dem Forum Hanau eine gute Standortwahl getroffen haben, um erfolgreich zu sein. Bereits für Donnerstag, 11. Mai, ist die nächste Geschäftseröffnung im Forum Hanau angekündigt. Dann öffnet TK Maxx seine Pforten und ersetzt den Modefilialisten K&L-Ruppert. (did)