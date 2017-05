Volksfest am Vortag der Rondo-Eröffnung

Los geht es heute ab 16 Uhr. Die Schauspielerin Radost Bokel wird das Volksfest mit Livemusik, Speis und Trank eröffnen. Kundinnen und Kunden müssen sich allerdings noch bis zum morgigen Mittwoch gedulden. Erst dann werden auch die Geschäfte ihre Pforten öffnen. Dazu werden Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Investor Mohamed Younis am Mittwoch um 7.45 Uhr offiziell das neue Nahversorgungszentrum mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 9000 Quadratmetern eröffnen. Die 15 Geschäfte und Gastronomiebetriebe locken ihre Kunden vom Eröffnungstag bis zum 20. Mai mit besonderen Rabatten und Aktionen und haben am Mittwoch von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das „See-Café“ und die Rondo-Sportsbar werden morgen sogar bis 24 Uhr geöffnet haben.

Vorgestellt wird am Mittwoch auch der neue „Rondo“-Bus, der als neue Linie 13 im Ringverkehr durch Steinheim fahren und im 30 Minuten-Takt auch am Nahversorgungszentrum in der Otto-Hahn-Straße Station machen wird. Die neue Linie verkehrt montags bis freitags von 9 bis 15.30 Uhr und samstags bereits ab 8 Uhr.