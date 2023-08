Stundenlange Vollsperrung der B43a: Motorradfahrer bei Hanau schwer verunglückt

Von: Anna Kirschner

Die Überreste des Fahrzeugs: Auf der B43a verunglückte am Mittwochabend ein Motorradfahrer. © Marc Webersinn/5vision.news

Ein heftiger Motorradunfall auf der B43a bei Hanau sorgt am Mittwochabend für eine Vollsperrung. Der Fahrer wird schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hanau – Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Mittwochabend auf der Überleitung der B43a zur B45 von Hanau in Richtung Dieburg ereignet. Ein 40-jähriger Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Mann stürzte dabei über die Leitplanke und blieb schwer verletzt auf dem Seitenstreifen liegen. Das berichtet die Polizei, die gegen 20.45 Uhr alarmiert wurde. Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Vollsperrung der B43a-Überleitung zur B45 am Mittwochabend: Motorradfahrer verunglückt

Ersthelfer, die sich zufällig in der Nähe befanden, leisteten sofort Erste Hilfe und kümmerten sich um den Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Motorradfahrer erhielt vor Ort die notwendige Erstversorgung und wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er zog sich nach Angaben der Polizei mehrere Brüche und eine Beckenverletzung zu. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

Unfall auf der B43a in Richtung Dieburg: Ein Motorradfahrer prallte gegen die Leitplanke und verletzte sich schwer. © Marc Webersinn/5vision.news

Die Bergung des Unfallfahrzeugs sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten erforderten eine zeitweise Vollsperrung der B43a. Diese Sperrung dauerte bis 22 Uhr. Danach rollte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Ab circa 22.30 Uhr war die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben. (anki)

