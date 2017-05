Vollsperrung zwischen Großauheim und Großkrotzenburg

Großauheim - Umfangreiche Straßenbauarbeiten stehen an der Landesstraße 3309 zwischen Großauheim und Großkrotzenburg an. Voraussichtlich ab 6. Juni wird die Straße grundhaft erneuert. Dazu wird die L3309 voll gesperrt, teilte Hessen Mobil gestern mit.

Der Fahrbahnaufbau der Landesstraße genüge nicht mehr der Verkehrsbelastung. Die Fahrbahnschäden machten eine grundhafte Erneuerung auf einer Länge von zirka zwei Kilometern erforderlich. Im Zuge der Arbeiten werde die schadhafte Fahrbahn abgetragen und in mehreren Lagen entsprechend der heutigen verkehrlichen Erfordernisse wieder neu hergestellt. Auch der parallel verlaufende Geh- und Radweg werde saniert. Dort wird die vorhandene Betonschicht durch eine neue bituminöse Deckschicht ersetzt.

Während der Bauphase erfolgt die Umleitung des überörtlichen Verkehrs ab Groß-auheim auf der L3309 „Depotstraße“ zur K869 „Neuwirtshäuser Straße“ auf die ehemalige B8 und jetzige L3309 „Aschaffenburger Straße“ nach Großkrotzenburg. Die Umleitungsstrecke für die entgegengesetzte Fahrtrichtung erfolgt analog. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Um die Einschränkungen für Anlieger so weit wie möglich zu reduzieren, soll die Maßnahme in verschiedenen Bauabschnitten ausgeführt werden. Hessen Mobil versichert nach umfangreichen Abstimmungsgesprächen, dass während der gesamten Bauzeit immer eine Zufahrtsmöglichkeit für die jeweiligen Anlieger gegeben sein werde.

Bevor die Straßenbauarbeiten beginnen können, erfolgt zunächst eine Kampfmittelsondierung. Da sich das künftige Baufeld in einem Bombenabwurfgebiet aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, muss der Bereich im Voraus nach möglichen Blindgängern abgesucht werden. Sofern die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden können, rechnet Hessen Mobil mit einer Fertigstellung bis Mitte September diesen Jahres. Die Bauzeit sei dabei so terminiert, dass die erfahrungsgemäß verkehrsärmere Zeit während der hessischen Sommerferien in vollem Umfang ausgenutzt werden können. Insgesamt, so hieß es, investiere das Land Hessen zirka eine Million Euro in diese Straßenbaumaßnahme. (lho)