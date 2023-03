Vorfahrt genommen: Schwerer Verkehrsunfall in Hanau – Kind in Unfallwagen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

An einer Kreuzung in Hanau stoßen zwei Autos zusammen. In einem der Autos sitzt ein Kind. Das Kind und die beiden Fahrer werden medizinisch versorgt.

Hanau – Im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim (Main-Kinzig-Kreis) ist es am Mittwochabend (29. März) gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen, wie Reporter von 5.Vision.News berichten. Demnach fuhr ein Auto offenbar ungebremst auf ein anderes auf, vermutlich weil der Fahrer dem anderen die Vorfahrt genommen hatte. Anwohner hätten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Die beiden Unfallautos stehen kaputt auf einer Kreuzung im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim. © 5.Vision.News

Verkehrsunfall in Hanau (Main-Kinzig-Kreis): Kind und Fahrer medizinisch versorgt

Beide Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Außerdem seien Betriebsstoffe ausgelaufen, die von der Feuerwehr beseitigt worden seien. In einem der Unfallautos habe zudem ein Kind gesessen, das noch an der Unfallstelle medizinisch untersucht worden sei. Auch die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst betreut.

Sowohl der Sachschaden als auch die Unfallursache seien noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an. (cas)

Schwerer Unfall in Hanau: Ein Auto prallt gegen zwei Sportwagen und landet auf dem Dach.