Könnte Maximilian noch leben?

Hanau – Fast fünf Jahre nach dem Tod des dreijährigen Maximilian aus Bad Orb saßen sich in dieser Woche die Eltern Tanja und Christian Gethöffer sowie ein Arzt und zwei Ärztinnen aus dem Klinikum Hanau gegenüber. Von Andreas Ziegert

Vor der 7. Zivilkammer des Landgerichts Hanau soll geklärt werden, ob der Junge im Klinikum Hanau hätte stationär aufgenommen werden müssen und somit möglicherweise sein Tod hätte verhindert werden können. Erstmals mussten sich dabei auch die Ärzte öffentlich zu den Vorwürfen äußern. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte nach langwierigen Ermittlungen keine Anklage erhoben (hiergegen läuft ein Widerspruchsverfahren), somit bleibt den Eltern zunächst nur der zivilrechtliche Weg. Hier müssen sie Schmerzensgeld geltend machen.

Mehr zum Thema: Fall Maximilian: Klinikum Hanau trifft keine Mitschuld Akten im Fall Maximilian verschwunden Klinikum: Musste Maximilian wegen Fehler sterben? Am Vormittag des 29. Januar 2014 wird Maximilian von seinen Eltern in das Ambulante Operationszentrum in Hanau gebracht. Geplant ist eine Operation an den Rachenmandeln (Polypen). Die Ärzte verabreichen ihm ein Narkosemittel. Der Dreijährige schläft ein, dabei treten Atemprobleme auf. Die Ärzte sagen die geplante Operation ab. Stattdessen rufen sie einen Rettungswagen und lassen Maximilian in die Kindernotfallambulanz des Klinikums Hanau einliefern.

Dort wird der Dreijährige von einer Ärztin und einer Krankenschwester in Empfang genommen. „Der Junge war in einem guten Allgemeinzustand, Maximilian ging es gut.“ Dennoch habe sie Maximilian zur Überwachung aufnehmen wollen. Das hätten die Eltern allerdings nicht gewollt, so die Ärztin. Die Eltern unterschreiben, die Klinik auf eigene Verantwortung und gegen den ärztlichen Rat zu verlassen.

Die Mutter Tanja Gethöffer bestreitet die Unterschrift nicht, beschreibt die Situation aber anders: „Die Ärztin hat mir gesagt, sie könne Maximilian aufnehmen, würde ihn dann aber nur für eine Nacht auf ein Zimmer legen und am nächsten Tag wieder nach Hause schicken.“ Die geplante Operation sei im Klinikum kurzfristig nicht möglich. Laut Aussage des Sachverständigen war an diesem Tag klar die Indikation gegeben, das Kind zur Überwachung stationär aufzunehmen. Eine Notwendigkeit, die Aufnahme im Klinikum per Jugendamt oder Gericht zu erwirken, sieht er nicht. Allerdings sei es üblich, Rücksprache mit dem Arzt zu halten, der die Einlieferung angeordnet habe, wenn ein Patient aus der Notaufnahme nicht stationär aufgenommen werde. Ein solches Gespräch hat nicht stattgefunden.

Bauchfellentzündung als Todesursache

Am 7. Februar hat Maximilian einen Operationstermin im Klinikum, die Mutter bringt ihn einen Tag früher hin. Ihr Kinderarzt habe dies vorab so vereinbart, erklärte sie vor Gericht. Die Aufnahme übernimmt wieder eine junge Ärztin, die Vorgeschichte des Jungen sei ihr nicht bekannt gewesen, sagt sie aus. Sie untersucht ihn, stellt erhöhte Temperatur im niedrigen Bereich sowie eine verschleimte Nase fest. „Da war meine Schlussfolgerung, dass er krank und eine Operation nicht möglich ist.“ „Meinem Sohn ging es nicht gut“, erinnert sich Tanja Gethöffer an diesen Tag zurück. Sie verlässt den Untersuchungsraum, macht einen neuen OP-Termin aus.

In der Nacht zum 7. Februar 2014 setzt bei Maximilian die Atmung aus, mit einem Rettungshubschrauber wird er ins Uniklinikum Frankfurt geflogen. Dort stirbt er am 9. Februar 2014, laut Obduktion an einer Bauchfellentzündung. Dieses Ergebnis ist nach Angaben des Sachverständigen als einzige Todesursache aber nicht eindeutig. Und er sagt: Eine stationäre Aufnahme am 6. Februar 2014 im Klinikum Hanau hätte ihm „mit größter Wahrscheinlichkeit“ das Leben gerettet.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts hat keinen weiteren mündlichen Verhandlungstermin anberaumt. Ein Urteil wurde für Ende Februar/Anfang März angekündigt.