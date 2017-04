105 Wohnungen am Cityring

Hanau - Auch wenn der Hanauer Innenstadt-Umbau im Großen und Ganzen als abgeschlossen betrachtet werden darf, rollen die Bagger weiter. Von Dirk Iding

Jetzt wurde im Struktur- und Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung über den Stand zweier weiterer Großprojekte im Bereich der City berichtet. Unter anderem entstehen dabei rund 110 Wohnungen. Relativ schnell gehen dürfte es mit dem Baubeginn eines schon seit längerem geplanten Komplexes auf dem Gelände der ehemaligen Bäcker-innung an der Friedrich-Ebert-Anlage. Dort ist ein neues VW-Autohaus mit angrenzender Wohnbebauung vorgesehen.

Noch in der Vorplanung befindet sich hingegen ein weiteres großes Wohnbau-Projekt, das in Nachbarschaft des City-Centers auf einem rund 5 500 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Wallweg / Friedrich-Ebert-Anlage unter dem Namen „Wallgarten“ realisiert werden soll. Es handelt sich um das letzte noch freie größere Grundstück am Hanauer Cityring. Dort soll ein aus sechs Einzelgebäuden bestehender Komplex mit insgesamt 105 Wohnungen entstehen, wobei im Erdgeschoss der Liegenschaften entlang der Friedrich-Ebert-Anlage auch eine gewerbliche Nutzung auf einer Gesamtfläche von rund 680 Quadratmetern vorgesehen ist.

Neuer Vorhabenträger ist die „Objekt Hanau Wallgarten GmbH“ mit Sitz in Dreieich. Architekt Ulrich Wagner von der CNK Planungsgesellschaft mbH Hanau stellte im Struktur- und Umweltausschuss der Stadtverordneten- versammlung den bisherigen Planungsstand vor. Demnach entsteht unweit des Kurt-Blaum-Platzes eine durchaus markante Bebauung: Sechs, teils miteinander verbundene viergeschossige Wohnhäuser, die sich um einen Innenhof gruppieren.

Bilder vom Tag der Märkte in Hanau Zur Fotostrecke

Der gesamte Komplex wird mit einer Tiefgarage unterkellert, die 105 Stellplätze für Autos und ausreichend Fahrradständer bieten werde. Damit weicht die Stadt Hanau auch bei diesem Wohnbauvorhaben in der Innenstadt von den Vorgaben ihrer Stellplatz-Satzung ab, laut der eigentlich 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben sind. Allerdings, so erklärte Hanaus Stadtentwickler Martin Bieberle, habe sich auch bei anderen Wohnbauprojekten in der City, beispielsweise bei der Neubebauung auf dem Westcarree an der Französischen Allee gezeigt, dass ein Stellplatz pro Wohnung völlig ausreicht. Würde die Stadt Hanau am Wallweg auf 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit bestehen, wäre das Projekt an dieser Stelle wirtschaftlich einfach nicht zu realisieren, weil dann eine zweigeschossige Tiefgarage notwendig wäre. „Dann gibt es keinen Wallgarten“, so Bieberle. Vor allem Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen werden im „Wallgarten“ gebaut, die meisten mit verglasten Logien. Im vierten, etwas zurückgesetzten Geschoss sind Wohnungen mit Terrassen vorgesehen.

Angrenzend am künftigen Wallgarten bleibt zunächst eine Grünfläche unbebaut, die die Stadt als Außengelände für die benachbarte Brüder-Grimm-Kita gepachtet hat. Dieser Pachtvertrag soll mit einer maximal 20-jähriger Laufzeit und anschließender Kaufoption für die Stadt verlängert werden.