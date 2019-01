Wallonisch-Niederländische Kirche: 64 Bäume müssen fallen

Rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche rücken in der kommenden Woche die Baumfäller an.

Hanau – Im Vorfeld der geplanten Umgestaltung des Quartiers rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche, mit der im März begonnen werden soll, müssen dort Bäume weichen, die durch neue ersetzt werden. Sie werden am 28. und 29. Januar gefällt.

Daher ist an beiden Tagen der Parkplatz an der Kirche gesperrt.

Der neue autofreie Platz wird multifunktional nutzbar sein. Auf dem Platz werden 47 Bäume neu gepflanzt, darunter Japanische Schnurbäume, Feldahorne und Amerikanische Amberbäume. „Uns geht es bei den Neupflanzungen um zukunftsfähige Bäume, die über Jahre der Anforderungen des Klimawandels gewachsen sind“, erklärt der zuständige Stadtrat Thomas Morlock (FDP). Erhalten bleiben lediglich eine Linde auf der jetzigen Grünfläche am Parkplatz und zwei Säuleneichen im Norden an der Paradiesgasse.

Gefällt werden 64 Bäume, bei denen es sich um Zierkirschen, Berg- und Kugelahorne, Eschen, Birken und Baumhasel handelt. Die von HIS beauftragte Firma fällt am Montag und Dienstag parallel zum Kirchplatz auch sechs Bäume in der Altstraße und vier in der Lindenstraße, wobei ebenfalls zeitweise Sperrungen für den Verkehr nötig sind. Dort werden im Zuge des Umbaus neun neue Bäume gepflanzt, zusätzliche vier in der Hahnenstraße.

Diese Straßen gehören zum Bereich des Umbaus. Natursteinpflaster wird U-förmig um die Wallonisch-Niederländische Kirche verlegt. Lindenstraße, Karl-Röttelberg-Straße sowie Französische Allee werden durch einen hell eingefärbten Asphalt charakterisiert sein; in der Französischen Allee gilt das für den gesamten Straßen-, Park- und Gehwegbereich. Grau gepflastert sind künftig die Gehwege und Parkstreifen an Hahnen-, Alt- und Lindenstraße. Die Nordseite der Französischen Allee wird mit Naturstein gepflastert und mit der Paradiesgasse zur Fußgängerzone.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Unterstützt mit knapp zwei Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“, will die Stadt Hanau für den Kirchplatz rund 3,3 Millionen Euro ausgeben, für den Straßenausbau etwa 3,9 Millionen Euro. Auf dem jetzigen Parkplatz fällt Abstellfläche für 120 Autos weg. An der Französischen Allee bleiben 43 von bisher 62 Parkplätzen erhalten.

Parallel zum Umbau an der Kirche will auch die Nassauische Heimstätte (NH) ihre leer gezogenen Altgebäude an der Hahnen- und Gärtnerstraße abreißen. Das soll nach Unternehmensangaben voraussichtlich von März an bis zum Jahresende geschehen, ehe der Neubau beginnt. Auch hier sind zuvor Baumfällungen nötig, welche die NH für die letzte Februarwoche angekündigt hat. (did)