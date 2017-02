Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Am 5. März wählen die Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis einen neuen Landrat. Eine Kandidatin und fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Landrat Erich Pipa (SPD). Unsere Zeitung stellt sie in den nächsten Wochen vor. Von Dirk Iding

Überraschend war es schon, als der CDU-Kreisvorstand Anfang September die Hanauer Kreistagsabgeordnete Srita Heide als Kandidatin für das Landratsamt vorschlug. Mit der 48-jährigen Unternehmens- und Personalmanagementberaterin hatte kaum jemand gerechnet, stand sie doch bislang nicht in der ersten Reihe der Christdemokraten im Main-Kinzig-Kreis. Erst seit 2009 ist Heide Mitglied der CDU. Seit 2011 gehört sie dem Kreistag an. Seit 2016 ist sie dort stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende. Von den „Granden“ der Partei, etwa der Kreisvorsitzende Johannes Heger oder der Fraktionsvorsitzende und Landtagabgeordnete Michael Reul, war aber offenbar niemand zur Kandidatur bereit. Und als sich die Kandidatenkür bei den Christdemokraten entsprechend lang hinzog, während der SPD-Bewerber, der Gelnhäuser Bürgermeister Thorsten Stolz, längst im Wahlkampfmodus unterwegs war, gab es bei der CDU parteiintern sogar bereits Stimmen, doch lieber gleich ganz auf eine Kandidatur zu verzichten.

+ So war denn auch das Ergebnis, mit dem Heide Ende September beim CDU-Kreisparteitag bei 21 Gegenstimmen nominiert wurde, eher durchwachsen. Was zudem auch noch fast zur Nebensache wurde, weil der Parteitagsauftritt vom seinerzeit mit massiven Mobbingvorwürfen konfrontierten CDU-Generalsekretär Peter Tauber die ganze mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. Ein optimaler Start sieht anders aus. Doch als „Notlösung“ fühlt sich Srita Heide keineswegs. Sie sehe für sich eine realistische Chance, sagt sie. Und dafür hängt sie sich mächtig rein in ihren Wahlkampf. Seit ihrer Nominierung ist die 48-Jährige nahezu täglich im gesamten Main-Kinzig-Kreis unterwegs, sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, besucht Unternehmen und Dorffeste, verteilt vor den Bahnhöfen kleine Aufmerksamkeiten an Pendler oder wirbt an Infoständen auf Markplätzen und vor Supermärkten für sich und ihre Positionen.

Und mit ihrem Einsatz gelingt es ihr offenbar, ihre Partei mitzureißen. „Ich spüre eine sehr große Unterstützung,“ versichert sie und „auch eine große Offenheit bei den Bürgern“. Dass Srita Heide einen Migrationshintergrund hat, sie wurde 1968 als Tochter einer Sozialarbeiterin und eines Bauingenieurs in der Nähe von Kalkutta/Indien geboren und kam 1994 der Liebe wegen nach Deutschland, habe man sie bei ihren Wahlkampfauftritten noch kein einziges Mal negativ spüren lassen, erzählt sie. Vielmehr zeigten die Menschen ein ehrliches Interesse an ihrer Person, was zum einen an ihrer gewinnbringenden Art liegen dürfte, auf die Leute zuzugehen, zum anderen aber auch an ihrem interessanten Lebensweg.

Politik, so erzählt die Unternehmensberaterin, die seit 2002 deutsche Staatsbürgerin ist und seit 2009 eine eigene Firma mit Sitz in Hanau und Gelnhausen betreibt, habe in ihrem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Vielleicht ein Erbe ihrer Großmutter, die vor rund 80 Jahren eine der ersten Frauenzeitschriften in Indien mitbegründet und deren soziales Engagement sie gewiss geprägt habe. Heide selbst gibt ihre Erfahrungen unter anderem weiter in der Berufsberatung für Migranten an einer Berufsschule in Hanau. Weitere Infos: www.srita-heide.de