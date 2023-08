Weiterhin Kritik an den Hanauer Ferienspielen

Von: Christian Spindler

Teilen

Bei einem Besuch der Ferienspiel-Standorte räumte Bürgermeister Maximilian Bieri unlängst ein, dass es Beschwerden von Eltern an der Organisation der diesjährigen Ferienspiele und am neuen Ausrichter gibt. ARCHIV © ULRIKE PONGRATZ

Hanau – Bei den Hanauer Ferienspielen knirscht es. Rund 20 Jahre lang lief das städtische Ferienangebot weitgehend geräuschlos und offenbar zur Zufriedenheit von Kindern und Eltern ab. Das war diesmal anders, nachdem die Stadt kurzfristig den Ausrichter gewechselt hatte. Bereits nach Abschluss der ersten Ferienspiel-Phase räumten Bürgermeister Dr. Maximilian Bieri (SPD) und der von der Stadt beauftragte Ausrichter, die Funtime Care gGmbH, ein, dass es Anlaufschwierigkeiten gegeben habe. In der Folge meldeten sich Eltern bei der Redaktion mit Kritik an dem Ferienangebot. Auch bei der Stadt gingen bis Mitte der Woche 17 solcher Meldungen ein.

Sie beziehen sich unter anderem auf das Programm, aber auch auf das Essen oder ausgefallene Ausflüge. „Unsere Tochter ist im vergangenen Jahr mit solch einer Freude zu den Ferienspielen gegangen“, schreiben Daniela und Matthias M. Diesmal sei das anders gewesen – „alle Kinder sind maßlos enttäuscht“, unter anderem, weil ein Ausflug zur Minigolfanlage kurzerhand gestrichen worden sei, obwohl es an dem Tag nicht geregnet habe. Zudem sei kein Alternativprogramm angeboten und die Kinder sich selbst überlassen worden.

Während die Stadt nach Rücksprache mit dem Ausrichter in der Antwort auf eine umfangreiche Anfrage unserer Redaktion erklärt, der Ausflug sei abgesagt worden, weil der Minigolfbetreiber witterungsbedingt abgeraten habe und es durchaus ein Alternativprogramm gegeben habe („Als Ersatz gab es Eis für die Gruppe, deren Ausflug ins Wasser gefallen war und einen Kinobesuch für alle Kinder“), räumt sie grundsätzlich ein, dass die „neu aufgebauten Betreuungsstrukturen insbesondere in der ersten Phase nicht in der Lage“ gewesen seien, „ausreichend alternative Programme für die Kinder zu organisieren.“

Die Kritik von Eltern geht meist in die selbe Richtung: zu wenig Programm und zu wenig engagierte Betreuer, von denen manche „viel Zeit mit ihren Smartphones verbracht“ hätten. Ein Smartphone sei lediglich von der Standortleitung für organisatorische Tätigkeiten verwendet worden, so die Stadt, die sich auf Rückmeldungen der Funtime Care gGmbH beruft. Die Betreuungskräfte hätten ihre Smartphones genutzt, „um Spielanleitungen nachzuschauen oder Stoppuhren zu stellen, wenn ein Spiel dies erfordere.“

Ein anderer Kritikpunkt von Eltern bezieht sich auf Lunchpakete, die an Ausflugstagen verteilt worden sind. Eines habe „einen ungetoasteten Toast, ein bräunliches Salatblatt und ein durchgeweichtes Salamibrötchen“ beinhaltet“, heißt es in einem Elternbericht. Nachprüfen lässt sich das nicht.

„Ursprungsgedanke der Ferienspiele ist es“, so Bürgermeister Bieri, „den Kindern in unserer Stadt ein bezahlbares Ferienangebot zu bieten, deren Eltern es sich eventuell nicht leisten können, mit der ganzen Familie in den Urlaub zu fahren.“ Dass es einige Probleme beim Ablauf gegeben habe, sei auch der relativ kurzen Vorbereitungszeit für die Ausrichter geschuldet gewesen, hatte es bereits nach Abschluss der ersten der jeweils zweiwöchigen Ferienspielphasen geheißen. Gestern ist auch die zweite Phase zu Ende gegangen. „Wir erwarten in Zukunft auch mit einer deutlich längeren Vorbereitungszeit bessere Ergebnisse“, so Bieri.

Warum aber wurde der Anbieter so kurzfristig gewechselt? Wegen des Auftragsvolumens muss die Vergabe der Ferienspiele durch die Stadt öffentlich ausgeschrieben werden. In den Jahren zuvor hatte jeweils der Verein „Kaleidoskop“ (Frankfurt) den Zuschlag bekommen. Neu war diesmal, dass sich ein weiterer Anbieter beworben hatte. „Auch ich hätte mir gewünscht, dass der Auftrag bereits viel früher vergeben worden wäre“, sagt Bürgermeister Bieri. Das ist als Seitenhieb auf seinen Amtsvorgänger Axel Weiss-Thiel zu verstehen. Er, Bieri, habe erst am 12. Mai erfahren, dem vierten Tag im Amt als neuer Bürgermeister, dass bis dato noch kein Anbieter den Zuschlag und damit den Auftrag für die Durchführung der Ferienspiele erhalten habe. „Ich habe das Thema sofort mit höchster Priorität bearbeitet“, so der Bürgermeister. Wie berichtet, fiel der Vergabebeschluss am 22. Mai, ab 1. Juni konnten Eltern ihre Kinder für die am 31. Juli bzw. 14. August beginnenden Phasen anmelden.

Nach den Ferienspielen will man im Rathaus die nun gemachten Erfahrungen beleuchten und bei der weiteren Planung berücksichtigen. Bieri: „Die Hinweise der Eltern helfen uns dabei.“ Von der Funtime Care gGmbH gebe es die Zusage, dass diese Woche eine Onlineumfrage an alle Eltern der ersten Phase der Ferienspiele versendet worden sei, so die Stadt. Damit soll die Zufriedenheit abgefragt werden. Die Beantwortungsfrist läuft bis zum 10. September. Die Umfrage zur zweiten Phase werde dann analog dazu durchgeführt. Die Antworten sollen bei der Aufarbeitung der jetzigen und bei der Planung der nächsten Ferienspiele helfen. Die Vereinbarung zur Ausrichtung der Ferienspiele und des Sommercamps zwischen der Stadt und der Funtime Care läuft bis 2025.

(Von Christian Spindler)