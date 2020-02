Weniger Übernachtungen in Hanau, aber mehr Gäste

Die Tourismuszahlen im Main-Kinzig-Kreis haben sich nach den letzten drei Rekordjahren stabilisiert. Die Übernachtungszahlen der Betriebe ab zehn Betten sind 2019 mit 1,441 Millionen fast konstant geblieben (1,444 Millionen im Vorjahr). Die Anzahl der Gäste betrug 383 201.

Main-Kinzig-Kreis/Hanau – „Trotz schwieriger Rahmenbedingungen können wir das erreichte Niveau halten“, so der Geschäftsführer der Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Bernhard Mosbacher. Diesmal haben die kleineren Orte bei den Übernachtungszahlen zugelegt wie etwa Flörsbachtal (plus 45,6 Prozent) oder Steinau (plus 7,8 Prozent), während größere Kommunen wie Hanau, das in den vergangene Jahren zweistellige Zuwachsraten hatte, etwas weniger Übernachtungen verzeichneten, dafür aber mehr Gäste (81 701, plus 3,3 Prozent). In den kleineren Gemeinden machten sich Investitionen in neue Ferienwohnungen, die zum Teil aus dem Tourismus-Infrastruktur-Programm des Kreises gefördert wurden, zahlenmäßig bemerkbar, heißt es.

Die Aufenthaltsdauer ist mit 3,8 Tagen etwas gestiegen (Vorjahr 3,7). Ein Trend setzt sich jedoch fort: Die Zahl der geöffneten Betriebe ist seit Jahren rückläufig. Hier spielen der Fachkräftemangel und die Nachfolgeproblematik mit eine Rolle.

In ganz Hessen legten die Übernachtungen um 2,5 Prozent auf 35,6 Millionen zu, die Anzahl der Gäste stieg um 2,2 Prozent auf 15,6 Millionen. Treiber dieser Entwicklung waren erneut die Städte wie Frankfurt mit deutlich über 10 Millionen Übernachtungen (10,78 Millionen, plus 6,3 Prozent) oder Wiesbaden mit 1,279 Millionen Übernachtungen. Neu ist der Rückgang in Städten wie Darmstadt oder Offenbach. „Hier scheint sich ähnlich wie in Hanau der Boom an zusätzlichen Hotelkapazitäten in Frankfurt negativ auf das Umland auszuwirken“, so die Tourismus-Experten.

Der Mitgesellschafter der Spessart Tourismus und Marketing GmbH sowie Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, Dr. Gunther Quidde, nennt den Tourismus einen unterschätzten Wirtschaftsfaktor. „Mit etwa vier Prozent Wertschöpfung stellt er andere Sektoren wie Maschinenbau und Einzelhandel in den Schatten.“ cs.