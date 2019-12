TV-Gewinner aus Hanau will 125.000 Euro nicht für sich behalten

125.000 Euro hat ein Lehrer aus Hanau bei „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch abgeräumt. Doch das Geld will er nicht für sich behalten.

Mann aus Hanau räumt bei „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch (RTL) ab

Falko Schulze arbeitet als Lehrer in Rodgau

Der 34-Jährige will die 125.000 Euro nicht für sich behalten

Hanau – Ein Mann in seinem Alter würde vermutlich mit 125. 000 Euro ein Auto kaufen, eine Reise machen oder in eine Immobilie investieren. Doch der 34 Jahre alte Hanauer Falko Schulze will mit dem Gewinn bei der Quizshow „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch Gutes für Andere tun: Das Geld soll der finanzielle Grundstock für den Bau einer Schule für benachteiligte Kinder in der Dritten Welt werden.

Wer wird Millionär (RTL) mit Günther Jauch: Falko Schulze aus Hanau gewinnt 125.000 Euro

Der 34-jährige Falko Schulze, der ursprünglich aus Brandenburg stammt, ist Lehrer für Physik und Chemie an der Heinrich-Böll-Schule in Rodgau. Er wohnt seit Anfang dieses Jahres mit seiner Partnerin in Hanau. Bei der Quizshow mit Günther Jauch, die am Montag (16.12.2019) ausgestrahlt wurde, war ihm ein Offenbacher Lehrerkollege als Joker behilflich, mit dem er zusammen in einer Metalband spielt.

Aber wie kommt man darauf, das Geld nicht für sich zu nutzen? „Mir geht es gut. Ich habe eine tolle Freundin, einen Job, der mir viel gibt, eine schöne Wohnung, und der Kühlschrank ist auch immer gefüllt“, so der 34-Jährige im Gespräch mit dem Hanauer Anzeiger.

Wer wird Millionär (RTL) mit Günther Jauch: Lehrer Falko Schulze will Geld nicht für sich behalten

„Aber es gibt auf der Welt so viele Kinder, die von Bildung abgeschnitten sind.“ Schulze sucht aktuell noch nach Organisationen, die Schulgebäude in der Dritten Welt bauen.

Mit seiner Partnerin hat er noch ein weiteres Projekt im Sinn, für das sich der Gewinn bei „Wer wird Millionär“ eignen könnte: Die Freundin möchte nach ihrem Pädagogikstudium ein Heim für verhaltensauffällige Kinder eröffnen, bei dem mit Tieren therapiert wird.

tse