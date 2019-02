Führungswechsel bei den White Wings

Hanau – Bei der von heftigen Querelen und tiefem Zwist gebeutelten White Wings GmbH gibt es nach dem Wechsel des Hauptsponsors eine weitere Änderung: Der langjährige Geschäftsführer der Basketball GmbH, Sebastian Bartholomäus, geht – auf eigenen Wunsch, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nachdem sowohl Bartholomäus, als auch die Gesellschafter der GmbH über Wochen zu den internen Streitigkeiten und Finanzproblemen geschwiegen und Anfragen unbeantwortet gelassen hatten, soll am Freitag eine Pressekonferenz stattfinden. Dabei will man auch den neu gebildeten Aufsichtsrat des Unternehmens vorstellen.

Wie ausführlich berichtet, gab es in der GmbH unter anderem Auseinandersetzungen mit Sponsor Dr. Marc Weinstock, der im Verbund mit der Stadt das Wohngebiet Pioneer Park in Hanau entwickelt und dessen private Firma die Basketballer unterstützt hat. Der Streit soll sich an einem dubiosen Wohnungsgeschäft zugunsten eines White-Wings-Spielers entzündet haben, das dann aber nicht vollzogen wurde.

Die Basketball-GmbH bekommt in erheblichem Umfang auch Geld von städtischen Firmen - von Stadtwerken über HSB bis Baugesellschaft. 2016 flossen 117.500 Euro, 2017 waren es 92.000 Euro. Für diese Saison haben die Stadtwerke ihre Zahlung wegen der Finanznöte der White Wings von 20.000 auf 40.000 Euro erhöht. (cs.)

