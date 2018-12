White Wings: Zwist noch nicht beendet

Hanau - Noch sind sie längst nicht ausgestanden, die schweren Zerwürfnisse unter den Gesellschaftern der White Wings, verbunden mit Anfeindungen und möglichen juristischen Auseinandersetzungen. Von Christian Spindler

Immerhin steuert die sportlich und finanziell gebeutelte White Wings Basketball GmbH, die seit 2013 in Hanau Profibasketball organisiert, wirtschaftlich etwas ruhigeres Fahrwasser an. Sie hat mit der Unternehmensgruppe Ebbecke (Bruchköbel) ab Januar einen neuen Hauptsponsor und Namensgeber für das Zweitligateam, das derzeit auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Mehr zum Thema: Prekäre Lage für die White Wings Nach heftigem Zwist mit Sponsor Dr. Marc Weinstock, der im Verbund mit der Stadt das Wohngebiet Pioneer Park in Hanau entwickelt und dessen private Firma die Basketballer unterstützt hat, fließt aus diesem Vertrag kein Geld mehr. Der Streit soll sich unter anderem an einem dubiosen Wohnungsgeschäft zugunsten eines White-Wings-Spielers entzündet haben, das dann aber nicht vollzogen wurde. Ein weiterer großer Sponsor und bisheriger Teamnamensgeber war das Küchenunternehmen Hebeisen (Klein-Auheim), das sein White-Wings-Sponsoring aber ebenso aufgibt wie angeblich Netzbetreiber Unitymedia.

Außer einer Pressemitteilung über den neuen Sponsor Ebbecke, der mit einem sechsstelligen Betrag die White Wings unterstützen will, gibt es keine Stellungnahmen von der GmbH. Geschäftsführer Sebastian Bartholomäus ist für unsere Zeitung, die zuerst über die Zerwürfnisse und wirtschaftlichen Probleme berichtet hatte, seit Wochen nicht erreichbar. Der Hanauer Anwalt Harald Nickel, einer der Gesellschafter und bis November als Aufsichtsratsvorsitzender in beratender Funktion tätig, ist weiter wortkarg. Er verweist auf eine Pressekonferenz „Ende Januar oder Anfang Februar“.

Der neue Namenssponsor, die Ebbecke Verfahrenstechnik AG, die auf die Verarbeitung von pulverförmigen Produkten spezialisiert ist und deren EBBwin Global Trading GmbH über einen Online-Shop demnächst eine „White Wings Professional Sports Nutrition Line“ mit Nahrungsergänzungsmitteln anbieten will, gilt vielen als Retter in der wirtschaftlichen Not. Geschäftsführer Bartholomäus unterzeichnete dieser Tage außerdem medienwirksam einen Vertrag beim Hanauer Anzeiger, der künftig nicht nur Medien-, sondern auch Druckpartner sein soll.

Insider bezweifeln derweil, dass die internen Streitigkeiten bei den White Wings bald enden. Und auch die sportliche Zukunft ist ungewiss. Viele trauen dem kleinen Kader den Klassenerhalt kaum noch zu. Ob es eine Verstärkung geben wird, bleibt offen.

Nach den internen Querelen hatte es kurzzeitig geheißen, Jens Gottwald, hauptberuflich Geschäftsführer der städtischen Baugesellschaft und lange Jahre einer der Macher der White Wings, könnte in maßgeblicher Funktion zurückkehren. Gottwald, der im Frühjahr nach Auseinandersetzungen ausgestiegen war, bestätigte solche Überlegungen. Aber die sind inzwischen vom Tisch. Gottwald: „Ich bin aus dem Thema völlig raus.“ Grund: Zusagen seien nicht eingehalten worden.

Die White Wings bekommen in erheblichem Umfang auch Geld von städtischen Firmen - von Stadtwerken über HSB bis Baugesellschaft. 2016 flossen 117.500 Euro, 2017 waren es 92.000 Euro. Das Sponsoring ist umstritten. Für diese Saison haben die Stadtwerke ihre Zahlung wegen der Finanznöte der White Wings von 20.000 auf 40.000 Euro erhöht. Dazu kommen Sponsorzahlungen der Sparkasse Hanau, die zur Höhe keine Angaben macht.

