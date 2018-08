Wichtige Zufahrt zur Innenstadt für Monate gesperrt

Hanau - Die Steinheimer Straße ist im Südteil zwischen Steinheimer Tor und Römerstraße in einem schlechten Zustand. Vor mehr als 40 Jahren wurde die wichtige Innenstadt-Zufahrt dort letztmals saniert.

Jetzt lässt der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) sie komplett erneuern. Ab Ende August ist sie für viele Monate gesperrt. Für die umfangreichen Arbeiten haben die Stadtverordneten zwei Millionen Euro bewilligt. Darin enthalten sind neue Straßenlaternen. Weitere 700.000 Euro fließen in den Kanalbau. Stadtrat Thomas Morlock (FDP) hebt hervor: „Für die betroffenen Anlieger besteht keine Beitragspflicht mehr.“ Zwar war die grundlegende Erneuerung der Straße bereits Ende 2017 beschlossen worden. Weil die Bauarbeiten aber erst nach der zum 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Aufhebung der Straßenbeitragssatzung beendet werden, werden die Grundstückseigentümer nicht mehr zur Kasse gebeten.

Zwischen der Parkhaus-Zufahrt und der Gärtnerstraße wird die Steinheimer Straße bereits ab Mittwoch, 22. August, für den Verkehr gesperrt. Tags darauf beginnt die Baustelleneinrichtung auf einem Privatgrundstück. Start für Kanal- und Straßenbau ist am 27. August. Zwischen dem Parkhaus Kinopolis 2 und der Gärtnerstraße nimmt der Kanalbau sechs bis sieben Wochen in Anspruch. Anschließend folgt der Straßenbau zwischen Römer- und Altstraße, wobei auch Gas-, Strom- und Wasserleitungen neu verlegt werden. Nach der Winterpause sollen die Arbeiten im Februar 2019 wieder beginnen und bis zum Sommer dauern. HIS lässt dann den Abschnitt im Kreuzungsbereich der Steinheimer Straße mit der B45 erneuern.

Das sind die gefährlichsten Straßen der Welt Zur Fotostrecke

HIS-Betriebsleiter Markus Henrich versichert Anliegern, dass ihre Zufahrten zu Grundstücken abschnittsweise erhalten bleiben. Es könne lediglich kurzzeitig eine Zufahrt nicht nutzbar sein, hierüber würden die Anlieger rechtzeitig unterrichtet. Die Verkehrsführung soll künftig im „Trennprinzip“ erfolgen, wobei gepflasterter Gehweg und asphaltierte Fahrbahn durch Borde getrennt sind. Die Anschlüsse der Hahnenstraße, der Gärtnerstraße, der Altstraße sowie die Zufahrten zum Parkhaus Kinopolis 2 und zum Ordnungsamt werden niveaugleich ausgeführt.

Über die gesamte Ausbaulänge ist auf der Ostseite eine Baumreihe mit dazwischenliegenden Parkplätzen geplant. Im nördlichen Abschnitt bleiben die vorhandenen Bäume erhalten. Am Knoten mit der Lothringer Straße/Glockenstraße wird die Fahrbahnfläche auf das notwendige Maß reduziert, sodass ein kleiner Platz gegenüber der Hahnenstraße entsteht, der mit Sitzgelegenheiten unter neuen Bäumen ausgestattet wird. Die Gestaltung ist abgestimmt mit dem 2019 beginnenden Umbau von Kirchplatz und Straßen an der Wallonisch-Niederländischen Kirche. (cs.)

Rubriklistenbild: © dpa