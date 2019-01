Jungwölfe trauen sich noch nicht auf die große Bühne

Klein-Auheim – Nach knapp eineinhalb Jahren Pause hatten Hessen Forst und Förderverein am Samstag wieder zu einer Wolfsheulnacht in den Klein-Auheimer Wildpark eingeladen. Von Dieter Kögel

Es war die 17. ihrer Art, und die erste, bei der die junge Wolfsgeneration mit den Tundrawölfen Inuq, Aslan und Monja den Ton angeben sollten. Und sie taten es, auch wenn bei der Premiere am Samstag noch etwas zaghaft. Aber immerhin. „Es hätte auch weniger bis gar nichts sein können“, sagt Wildbiologin Dr. Marion Ebel, die die drei Tundrawölfe mit der Flasche großgezogen und so auf sich geprägt hat. Entsprechend problemlos seien auch die ersten Versuche im Vorfeld verlaufen. Auf Ebels Wolfsgesang hin haben zumindest die beiden „Jungs“ Inuq und Aslan geantwortet. Auch bei den Filmaufnahmen, die vor der Wolfsheulnacht von verschiedenen Sendern vor Ort gemacht worden waren. Doch am vergangenen Samstag war alles anders als gewohnt für die drei Wölfe. Viele hundert Menschen drängten sich am Zaun in der von Strahlern hell erleuchteten Ecke des Geheges. Wie die Tiere auf diese ungewohnte Situation reagieren würden, das war nach Dr. Ebels Worten „überhaupt nicht absehbar.“

+ Etwas lichtscheu gaben sich die jungen Tundrawölfe, für die es ihr erster großer Auftritt war. © Kögel Denn auch wenn sie von Menschenhand aufgezogen worden sind, es sind und bleiben Wölfe, und die sind eben doch anders gestrickt als deren vierbeinige Kollegen, die vor dem Wolfsheulen ihre Fähigkeiten auf der Festwiese demonstriert hatten.



Wie sie in der „Fläche“ und in Trümmern arbeiten, zeigten die Hundeführer und ihre Tiere von der Rettungshundestaffel Main-Kinzig in einer beeindruckenden Vorführung. Insgesamt 17 mal, so wurde berichtet, waren die Fähigkeiten der Rettungsstaffel im vergangenen Jahr bei der Suche nach vermissten Personen gefragt. Vorgestellt wurde auch die Arbeit von Hunden, die sich bei der Suche nach Personen ausschließlich auf ihre Nase verlassen, der Spur des Geruchs folgen. Und mit der Frankfurter Gruppe der „Dog Dancer“ wurde unter Beweis gestellt, dass der Hund lernwillig ist –auch einfach aus Spaß heraus und aus der Freude daran, mit „seinem“ Menschen einfach zu spielen.

Dieser Enthusiasmus geht den Tundrawölfen Inuq, Aslan und Monja noch ein bisschen ab. Lange vor Beginn der eigentlichen Wolfsheulnacht um 18 Uhr hatten sich die Besucher am Gehege bereits die besten Plätze gesichert. Denn im Wolfsgehege des Nachwuchses ist alles etwas anders. Da gibt es keinen Wolfshügel, auf dem Marion Ebel mit ihren Zöglingen über den Köpfen der Zuschauer sitzt und nahezu von überall gut zu sehen ist. In dem gewohnten Gehege, wo Ayla, Khan und Scott über viele Jahre mit ihren Gesängen bis zu 2500 Besucher pro Wolfsheulnacht gelockt hatten, wohnt nur noch Scott. Mitte 2017 wurden die Wolfsheulnächte dort eingestellt. Die alten Wölfe waren krank geworden, und nicht mehr bei Stimme.

+ Zu Hunderten drängten sich die Besucher um das Gehege der Tundrawölfe. Das Interesse an den Wolfsheulnächten im Wildpark scheint ungebrochen. © Kögel Und die Nachfolger, sie müssen sich scheinbar erst an die Gepflogenheiten des Showgeschäftes gewöhnen. Immerhin tauchten sie aus den Weiten des Geheges am Rande der Kunstlichtkegel auf, als Marion Ebel durch die geräuschvoll öffnende und schleifende Tür das Gehege betrat. Anfangs schien es auch so, als gelänge es ihr, die drei Tiere auf die „Bühne“ für das Wolfsheulen zu locken. Doch dann änderte sich die Situation und die drei Wölfe versuchten, ihre Vertraute aus dem Licht in die Dunkelheit zu locken. Lieber Kammermusik als „Voice of Klanaam“ im gleißenden Rampenlicht. Beim Kompromiss am Rande der Lichtkegel stimmten dann immerhin Inuq und Aslan zaghaft in den Gesang mit ein. Auf den Wolfsgesang des Publikums indes wollten die Wölfe nicht antworten. „Die haben keinen Bock mehr,“ war sich Marion Ebel sicher.

Es war ja auch genug Aufregung für die drei Protagonisten, die sich in diesem Jahr sicher noch bei anderen Terminen bewähren können. Die Gunst des Publikums scheint ihnen jedenfalls sicher.