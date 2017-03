Keine Brücke über Wisente

Klein-Auheim - Einstimmig bestätigten die „Freunde und Förderer des Wildparks Alte Fasanerie Klein-Auheim“ ihren bisherigen Vorstand am Freitagabend bei der Jahresmitgliederversammlung des Fördervereins im Amt und sprachen damit insbesondere der Vorsitzenden Hannelore Moravec und ihrem Stellvertreter Wolfgang Heidrich das Vertrauen aus.

Somit setzt der Förderverein auf Kontinuität in der Vereinsarbeit, auch wenn es zuweilen Reibungspunkte in der Zusammenarbeit mit Hessen-Forst als Wildpark-Betreiber gibt. Die von Hessen-Forst vorgeschlagene Brücke über das künftige Wisentgehege, von der aus Besucher einen Blick auf die Herde haben sollen, steht jedenfalls nicht auf der Förderliste des Vereins. Gleichwohl führt nichts daran vorbei, dass die Wisente umziehen müssen. Nach 40 Jahren im gleichen Gehege gehe es den Tieren „nicht gut,“ erklärte Fortsamtsleiter Christian Schäfer. Unfälle, Parasitenbefall und Dominanzausbrüche des Zuchtstieres führten zur Dezimierung der Herde, deren Haltungsbedingungen sich in diesem Jahr in einem um drei Hektar erweiterten Gehege grundlegend verbessern sollen. Dass dort in Vorbereitung auf den Umzug mehr Bäume gefällt worden seien als gewünscht, bedauerte auch Schäfer.

Ebenfalls in Aussicht steht die Fertigstellung des künftigen Schneeeulengeheges. Bis Mitte des Jahres soll die einer skandinavischen Tundralandschaft nachempfundene Volliere fertiggestellt sein.

Vornehmlich Infrastrukturmaßnahmen werden die Mittel von Hessen-Forst für den Wildpark im laufenden Jahr binden. Die Umgestaltung des Eingangs „Steinheimer Tor“ mit neuem Kassentrakt und neuen sanitären Anlagen sei vorgesehen, ebenso die Sanierung der Zufahrten zu diesem Eingang. Dafür müssen andere wünschenswerte Projekte zunächst zurückstehen, beispielsweise die Errichtung eines Fischottergeheges, für das der Förderverein Mittel aus einer großzügigen Hinterlassenschaft bereit hält. Zumindest eine Machbarkeitsstudie für dieses Projekt liegt bereits vor, so dass das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt durchaus angegangen werden kann, wie Forstamtsleiter Schäfer versicherte.

Rund 180.000 Besucher haben im vergangenen Jahr den Wildpark besucht. Angesichts des zum Teil verregneten Sommers sei das ein durchaus passables Ergebnis, an dem der Förderverein mit seinem ehrenamtlichen Engagement maßgeblich beteiligt ist. Weit über 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit haben die Mitglieder im vergangenen Jahr geleistet, so Fördervereinsvorsitzende Hannelore Moravec in ihrem Jahresbericht. Ob es um die Säuberung der Nistkästen ging, um die Reinigung der Abwassergräben entlang der Gehege oder um Dienste bei den vielen Veranstaltungen, bei denen der Förderverein mit begleitendem Einsatz dabei war. „Ohne unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre das alles nicht möglich gewesen,“ betonte Moravec. Doch nicht nur dafür dankte Forstamtsleiter Christian Schäfer stellvertretend für die Fortsverwaltung. Auch die finanziellen Zuwendungen des Fördervereins für den Wildpark sind beachtlich. „Insgesamt 1,6 Millionen Euro hat der Verein in den vergangenen zwölf Jahren in die Entwicklung des Tierparks investiert,“ erklärte Kassierer Tobias Lehmann, der wie seine Vorstandskollegen Karsten Washausen (Schriftführer) und Beisitzerin Tanja Mädler einstimmig im Amt bestätigt wurde. (zdk)