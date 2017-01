Auf Du und Du mit Luchs und Waschbär

Im Wildpark sind zwei FÖJ-ler tätig

Auch für die Fütterung der Wildkatzen sind Selina Groitl und Lukas Scharfe zuständig, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Alten Fasanerie in Klein-Auheim absolvieren.

Klein-Auheim - Eine wichtige Unterstützung für das Team des Wildparks in Klein-Auheim leistet die jungen Leute, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der „Alten Fasanerie“ absolvieren. Besonders fasziniert sie die unmittelbare Nähe zu den Tieren in der Natur. Wir haben zwei FÖJ-ler begleitet. Von Holger Hackendahl

„Wir brauchen sie zur Unterstützung unserer täglichen Arbeit, aber auch für einige zusätzliche Aufgaben“, weiß Biologin Dr. Marion Ebel um die Wichtigkeit von jungen Menschen, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Wildpark absolvieren. Seit August 2016 sind Selina Groitl und Lukas Scharfe in der Alten Fasanerie tätig. Die beiden 19-Jährigen betreuen auch die öffentlichen Fütterungen von Wildkatzen, Waschbären und Steinmarder. „Wenn sie im Wildpark gebraucht werden, sind sie da“, ist Ebel mit den beiden FÖJlern sehr zufrieden. „Zwei FÖJ-ler sind für uns ideal und ein gutes Team“, so Dr. Ebel. In den Jahren zuvor waren zwischen einem und fünf FÖJ-lern in der Alten Fasanerie im Einsatz. Ingesamt waren es bis dato 30 bis 35.

„Sie helfen zum Beispiel bei den Wolfsheul-Events, installieren das Mikrofon, unterstützen beim Aufbau der Technik und der Schwedenfackeln zum Ausleuchten der Wege“, berichtet die Biologin. Der Kalenderverkauf am Stand des Fördervereins, die Mithilfe beim Waldfest und beim Wildkatzentag sind weitere Tätigkeiten.

Ein normaler Arbeitstag der beiden FÖJ-ler beginnt montags bis freitags um 8 Uhr und geht bis 17 Uhr. „Einmal im Monat haben wir Wochenenddienst. Der startet um 9 Uhr“, erzählt Selina Groitl. Die Heusenstammerin sah bei einem Besuch im Wildpark ein Schild, dass wieder FÖJ-ler gesucht werden, und entschied sich nach der mittleren Reife für das freiwillige Orientierungsjahr in der Natur. Es gab viele Bewerbungen. Doch Dr. Marion Ebel wählte Selina aus, die den Beruf einer tiermedizinischen Fachangestellten anstrebt.

Erste morgendliche Tätigkeit ist der Gang in die Futterküche des Wildparks. Eine gute Stunde lang schneidet Selina Groitl für die von ihr und ihrem Kollegen Lukas Scharfe betreuten Kleintiere Obst und Gemüse und portioniert Fleisch und Küken.

FÖJ-ler Lukas Scharfe kam, so erzählt er, öfters mit seinem in Klein-Auheim wohnenden Stiefvater in den Wildpark. Nach seinem Abitur (in Wölfersheim) kümmert er sich zusammen mit Selina Groitl noch bis Ende Juli um die Kleintiere in der Fasanerie. Im Zweierteam füttern sie Fasane, Hühner, Gänse und Pfaue, bereiten aber auch das Futter für Wildkatze, Dachs, Marderhunde, Steinmarder, Frettchen und die Uhus zu. „Wasser und Futter muss täglich kontrolliert werden, vor allem im Sommer“, weiß Lukas Scharfe.

Das Ausmisten der Kaninchen, Esel, Hausziegen und Thüringer Waldziegen steht alle zwei Tage ebenfalls auf ihrem Aufgabenplan. „Dienstags und mittwochs übernehmen wir Aufgaben der beiden Wildpark-Azubis“, freut sich Scharfe schon drauf, dass er mit seiner FÖJ-Kollegin nun auch bald Fütterungsaufgaben bei den Großtieren übernehmen darf. Dann geht’s in Begleitung der Tierpfleger zu Elch, Luchs, Wolf, Wisenten, Auerochsen, Highlands und Hirschen.

+ Jeden Morgen heißt es zunächst Obst und Gemüse schnippeln für die Kleintiere im Wildpark. © Hackendahl, Holger Als großes Jahresprojekt werden die beiden FÖJ-ler beim Neubau des Schneeeulengeheges mitwirken. Und was sind die Lieblingstiere der engagierten junge Leute im Wildpark? „Der forsche Jung-Esel Elvis und die Waschbären“, verrät Lukas Scharfe. „Ich mag auch die Waschbären und das putzige Steinmarder-Mädchen Filou besonders“, freut sich Selina Groitl, dass sie den Waschbären so nah kommt, sie sogar mit der Hand füttern kann. „Sie stehen total auf Bananen, aber eigentlich hat auch jeder seine eigene Vorliebe. Der eine mag Nüsse, der andere Eier. Und eine Waschbär-Handaufzucht wie bei uns will auch nur aus der Hand gefüttert werden. Was auf dem Boden liegt, frisst sie nicht.“

2004 war Milena Bös, die danach auch viele Wildpark-Führungen übernommen hat und nun als Lehrerin tätig ist, die erste FÖJ-lerin in der Fasanerie. Elias Bauer, im Jahr danach FÖJ-ler, studierte Tiermedizin und war einige Jahre bis 2015 als Tierarzt im Wildpark tätig.

Es ist die Nähe zu den Tieren in der Natur, die die beiden FJÖ-ler besonders schätzen. „Einmal wurde mir bewusst: wow, du stehst ja gerade mitten im Luchsgehege“, ist Selina Groitl von ihrer Tätigkeit immer wieder auf’s Neue begeistert.