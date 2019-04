An diesen Tagen dreht sich das historische Pferdekarussell

Wilhelmsbader Kurpark

+ © Archiv: Klemt © Archiv: Klemt

Das historische Pferdekarussell im Wilhelmsbader Kurpark dreht sich auch in diesem Jahr wieder zu besonderen Terminen. Kinder bis elf Jahren zahlen für die Mitfahrt zwei Euro, alle anderen vier Euro. Karten gibt es an den Fahrtagen immer direkt am Karussell zu kaufen.