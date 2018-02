CDU will Stadtpolizei aufstocken

Lesen Sie dazu auch: Spricht Serie von Gewalttaten für veränderte Sicherheitslage?

Sie sollen zusätzlich zu den im Doppelhaushalt 2018/19 bereits vorgesehenen neun neuen Stellen bei der Stadtpolizei geschaffen werden, denn diese neun Stellen seien lediglich der Ersatz für die bisher von privaten Unternehmen vorgenommene Parkraumüberwachung. Für die CDU hätten die Themen Sicherheit und Ordnung in der aktuellen Haushaltsdebatte Priorität, erklärte die CDU-Fraktionsvorsitzende Isabelle Hemsley. Neben der Sicherheit in Form von Gewaltverhütung geht es aber auch um Kontrolle und Ahndung von Verstößen. „Die Liste unserer Bußgeldkataloge ist lang, doch bringen die dort veranschlagten Bußgelder nichts, wenn kein Personal vorhanden ist, welches diese Vergehen kontrollieren kann,“ so Hemsley, die dem Ordnungsamt gleichwohl bescheinigt, eine gute Arbeit zu machen.