Winter zeigt in Hanau seine weiße Seite

Hund Nelly genoss den winterlichen Spaziergang am Steinheimer Mainuferweg. Im Schnee machte ihr das Gassigehen gestern gleich doppelt so viel Spaß.

Hanau – Minusgrade, Schnee und Glätte – gestern meldete sich der Winter zurück. Er hatte am Vormittag auch Hanau im Griff. Autos krochen über rutschige Straßen, auf dem Wochenmarkt blieben die Kunden aus. Der Eisbahn auf dem Marktplatz kommt das Wetter zugute. Von Lena Jochum

Zum Endspurt wird mit zahlreichen Besuchern gerechnet. Es ist 8.30 Uhr als die Straßenreinigung des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur (HIS) mit drei großen Streufahrzeugen ausrückt. Dicke weiße Flocken fallen vom Himmel, die Straßen sind bedeckt und glatt. Auf den Gehwegen im Stadtgebiet sind weitere zwölf Mitarbeiter mit zehn Fahrzeugen unterwegs. Unterstützung gibt es zusätzlich vom Eigenbetrieb Hanau Grün, der den Kollegen mit einem 15-köpfigen Team und sechs Fahrzeugen unter die Arme greift, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mitteilt.

+ Bei Schnee und Glätte verzichteten viele Hanauer auf den Besuch des Wochenmarkts. © Hackendahl Zumindest auf den Hauptstraßen gelang es den städtischen Eigenbetrieben so, schnell für freie Fahrbahnen und sicheres Vorankommen zu sorgen. In den Seitenstraßen blieb es deutlich länger weiß und rutschig, dort griffen viele Hanauer selbst zu Streusalz und Schneeschaufel. Ebenfalls mit Erfolg, wie es scheint, denn zumindest der Polizei wurde gestern Vormittag in der Brüder-Grimm-Stadt kein einziger witterungsbedingter Unfall gemeldet. Ohne Probleme kamen auch die HSB-Busse ans Ziel. „Weder Verspätungen noch Ausfälle“, teilt die Stadt mit.

Während der winterliche Niederschlag ohne größere Auswirkungen auf den Verkehr in Hanau blieb, sah es zur gleichen Zeit für den Wochenmarkt weniger rosig aus. „Wir stehen uns hier die Beine in den Bauch“, sagte am Vormittag einer der Marktbeschicker. Nass, kalt, rutschig – viele Kunden verzichteten da lieber auf den wöchentlichen Marktbesuch. Zwischen den Ständen: Gähnende Leere.

+ Kalt und rutschig? So soll es auf der Eisbahn sein. © Kögel

Je winterlicher, desto besser, gilt gleich nebenan auf dem Marktplatz. Dort setzt die Eisbahn zum Endspurt an. Noch bis Sonntag, 3. Februar, können Schlittschuhläufer ihre Runden drehen (werktags 12 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr). Frost und Schnee kommen da gerade recht, machen das eisige Vergnügen komplett. Bernd Michel vom Veranstaltungsbüro der Stadt zwar schon jetzt zufrieden mit den Zahlen: „Bis jetzt waren 9 000 Besucher auf der Eisbahn.“

Bis Sonntag rechnet er sogar mit bis zu 11 .000. Das Wetter, sagt Michel, habe diesmal gestimmt. Anders als im vergangenen Jahr, als es an den besucherstarken Wochenenden oft pausenlos regnete. Damals zählte die Schlittschuhbahn in knapp vier Wochen lediglich 8 000 Besucher. „Diesmal sind die Zahlen wie in den Jahren davor gut“, sagt Bernd Michel. Die Entscheidung, die Eisbahn erst nach den Feiertagen zu eröffnen, hält er deshalb für richtig. Silvester und Neujahr seien in puncto Besucherzahlen ohnehin die schlechtesten Tage gewesen.

Solange in den kommenden Tagen also Schnee und nicht Regen fällt, freut’s auf jeden Fall die Eisbahn-Betreiber.