Wer wird neuer Stadtrat? Spannender Posten-Poker

Hanau - Wer Nachfolger des hauptamtlichen Stadtrats Andreas Kowol (Grüne) wird, der bekanntlich schon zum 1. April nach Wiesbaden wechseln wird, ist noch längst nicht in Sicht. Von Christian Spindler

+ Thomas Morlock (56) © Privat

Dafür ist jetzt offiziell: Bei Grünen, BfH und FDP gibt es nunmehr mindestens vier Bewerber, zwei allein aus Reihen der FDP, die in einem besonderen Dilemma steckt. Laut Koalitionsvertrag mit der SPD (20 Parlamentssitze) sollen sich die drei kleinen Partner (Grüne 5 Sitze, BfH und FDP je 4) mehrheitlich auf die Besetzung des frei werdenden Stadtratspostens einigen. So ist es in der Vereinbarung zumindest für 2019 vorgesehen, dann würde Kowols Amtszeit regulär zu Ende gehen. Wegen des Wechsels muss schon jetzt ein Nachfolger gefunden werden. Die BfH haben nach einer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend erwartungsgemäß ihren Fraktionschef Oliver Rehbein offizielle nominiert. Die BfH werden mit ihm als Kandidaten in die kommenden Verhandlungen gehen, bestätigt Rehbein.