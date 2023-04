„Wohnlust“ aus Hanau: Fingerspitzengefühl für schönes Wohnen

Von: Kerstin Biehl

Tillmann Pusch räumt im Ladengeschäft an der Nürnberger Straße neue Ware ins Regal. © Patrick Scheiber

Als junge Familie haben Theresa Euler und Tillmann Pusch den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt - und sind nun mit der „Wohnlust“ auch in Hanau vertreten. Bei den Unternehmern dreht sich alles ums Interieur-Design.

Dass sie ein Ladengeschäft in Hanau eröffnen werden, hatten Thresa Euler und Tillmann Pusch „eigentlich gar nicht auf dem Schirm“, wie sie sagen. Sie seien zwar immer offen für eine weitere Dependance neben ihrem Fuldaer Laden gewesen, das habe aber keine Priorität gehabt. Doch das Angebot des Hanauer Stadtmarketing habe interessant geklungen. Ein gemeinsamer Rundgang durch die Innenstadt und die Präsentation der möglichen Verkaufsräume, zusammen mit der Möglichkeit, sich dort zunächst als PopUp für sechs Monate mit geringerer Mietzahlung auszuprobieren, gaben letztlich den Ausschlag, sich für Hanau zu entscheiden.

Zwischen Selbstständigkeit und Familienalltag mit drei Kindern

Seit Sommer vergangenen Jahres verkauft das Ehepaar, das aus Schlüchtern kommt, an der Nürnberger Straße 35 Möbel, Wohnaccessoires, Deko, Lampen, Textilien und auch das ein oder andere Kleidungsstück. Nach dem Weihnachtsgeschäft galt es eine Entscheidung zu treffen: gehen oder bleiben? Fürs Bleiben habe die relativ überschaubare Fläche gesprochen, die weniger Personal benötige. „Aber die Miete hat uns ehrlich gesagt abgeschreckt. Sie ist viel höher als für unseren Concept Store in Fulda“, sagt Tillmann Pusch. Zudem seien die Zahlen „zwar nicht schlecht“ gewesen, „aber nicht das, was wir erwartet haben“. Trotzdem entschied sich das Unternehmerehepaar dafür, sich in Hanau weiterhin auszuprobieren. „Vielleicht braucht es einfach einen längeren Atem“, sagen die beiden. Sie haben einen Mietvertrag über zwei Jahre unterschrieben. „Wenn eine Innenstadt wie Hanau gut werden soll und Leute extra zum Shopping herfahren, braucht es gute Geschäfte. In Fulda ist das so. Da kommen Leute extra hin.“

Theresa Euler und Tillmann Pusch betreiben seit Sommer den Laden „Wohnlust“ an der Nürnberger Straße. © Patrick Scheiber

In Hanau, sagen die beiden, komme es auch darauf an, wo Leute, die von auswärts kommen, ihre Kennenlerntour starteten. „Läuft man von der Altstadt her nach Hanau rein, bekommt man natürlich ein ganz anderes Bild von der Stadt, als wenn man in der Nürnberger Straße startet.“ Zudem sei das Shoppingerlebnis im Sommer ein ganz anderes, mit Aktionen, Musikern. „Es ist wichtig, auf die besonderen Geschäfte hinzuweisen, vielleicht mit Shoppingführungen, wie es sie in Fulda schon gibt.“ In der osthessischen Stadt haben Theresa Euler und Tillmann Pusch ihren Concept Store 2016 eröffnet. 2020 kam ein Onlineshop dazu. Jetzt das Geschäft in Hanau. Viel zu tun für die 32-Jährige und ihren ein Jahr älteren Mann. Das Ehepaar hat drei Kinder. „Unsere Mädels sind oft mit dabei, zum Beispiel bei unseren Einkaufstouren durch Holland. Unsere Selbstständigkeit bringt uns da viele Vorteile. Wir sind dankbar für unsere Entscheidung, diesen beruflichen Weg gegangen zu sein. Als Selbstständige haben wir zwar gefühlt nie wirklich Feierabend, aber dennoch ist es ein schönes Gefühl, sich auch mal spontan freinehmen zu können, um Zeit mit der Familie zu verbringen.“

Zehn Angestellte, ein Lager, zwei Dependancen und ein Online-Shop

Insgesamt zehn Angestellte hat das Paar. Diese starten vom Lager in Schlüchtern aus mit vollgepackten Firmenautos zu den beiden Dependancen in Hanau und Fulda. „Das ist wie unser kleines Logistikzentrum. Wir haben ein Auto für Hanau, eines für Fulda für unsere Mitarbeiter. Mit diesen fahren sie mit der Ware zu den Läden.“

Wir sehen das Zuhause als einen Ort zum Abschalten, zum Kuscheln, zum Regenerieren – und um Kraft zu tanken, für neue Ideen.

In diesen ist reichlich Inspiration für ein gemütliches Zuhause zu finden, egal ob für den Bereich Essen, Wohnen, Arbeiten oder Schlafen. In der Nürnberger Straße stehen Kerzen im Regal neben Körben und Vasen, sind Decken und Felle auf Sofas drapiert, stehen Eichenholztische und Lampen. Das Geschäft ist mit viel Feingefühl für Farben, Formen und Materialien eingerichtet und dekoriert. Gemütliche Wohnräume zu schaffen, ist für die beiden zur Leidenschaft geworden.

„Wir sehen das Zuhause als einen Ort zum Abschalten, zum Kuscheln, zum Regenerieren – und um Kraft zu tanken, für neue Ideen. Natürliche Materialien lassen eine besondere Atmosphäre entstehen, in der wir uns wohlfühlen.“

An kreativen Ideen, die Ware ansprechend zu dekorieren mangelt es in Theresa Euler nicht. © Patrick Scheiber

Zusammenarbeit mit Herstellern aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden

Inspiration für ihren ganz besonderen Stil findet das Paar vor allem in Holland und Skandinavien. „Deshalb arbeiten wir auch fast ausschließlich mit Herstellern aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden zusammen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Inspiration für unseren Shop.“

Ihr Sortiment wählen sie dabei wertschätzend, nachhaltig und ehrlich aus, betont Theresa Euler. Frei nach dem Motto „schlicht aber modern“ sowie „weniger ist mehr“. „Lieber ausgewählte, hochwertige und faire Produkte als industrielle Massenherstellung“, so das Paar. Mit ihren Produkten wollen sie Wohlbefinden und Freude in das Zuhause ihrer Kunden bringen.

Hoffnung auf lohnendes Investment in Hanau

Das war auch schon in dem eigenen kleinen Laden von Theresa in Schlüchtern so. „Ich habe dort Geschenkartikel und Deko verkauft. Das lief gut, ich hatte einen festen Kundenstamm. Aber kein Wachstum. Und mit unserem Hauskauf kam unsere Begeisterung für Interieur“, erzählt Theresa Euler von den Anfängen. Ihr Mann Tillmann hatte bereits ein eigenes Gewerbe, hat neben dem Studium Küchen montiert, Terrassen gebaut und Parkett verlegt. Ihr Wissen, Können und ihre Begeisterung haben die beiden zusammengepackt und die Wohnlust erschaffen.

Rund ums Wohlfühlen mit ausgewähltem Interieur dreht sich in der Wohnlust alles. © Patrick Scheiber

„Natürlich war es ein Wagnis, zudem waren wir ja noch wirklich jung. Aber das Risiko der Investition war überschaubar“, blickt Tillmann Pusch zu der Eröffnung des Fuldaer Geschäfts zurück. „Wir mussten dort nur in Beleuchtung und Fußboden investieren. Und natürlich die Ware einkaufen. Hätte es nicht geklappt, wären wir diese in einem Abverkauf aber wieder losgeworden.“ Doch das war nicht nötig. Das Geschäft in Fulda kam bei den Kunden gut an. „Es war der richtige Schritt“, weiß das Paar heute. Obwohl die Tage damals lang, die Arbeit viel war. „Es hat sich gelohnt.“ Dass es sich auch in Hanau lohnen wird, darauf hoffen nun Theresa und Tillmann.

