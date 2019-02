Zerstückelungsprozess: Das Motiv bleibt unklar

Hanau – „Leider können wir in Ihren Kopf nicht reinschauen“, sagte Dr. Peter Grasmück, Vorsitzender der ersten Großen Strafkammer am Hanauer Landgericht, nachdem er Tanja B. (35) gestern wegen Mordes an ihrem Lebensgefährten Martin F. (47) zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt hatte. Von David J. Kirchgessner

Nicht nur er, sondern auch die Angehörigen, Kollegen und Freunde des Opfers fragen sich auch nach sieben Prozesstagen, warum der Steinauer auf so grausame Art und Weise sterben musste. Mit insgesamt 31 Messerstichen, davon 13 im Hals- und Nackenbereich, hatte die 35-Jährige den Vater einer Tochter umgebracht. Anschließend zerteilte sie den Leichnam mit einer Elektro-Kettensäge in sechs Teile, die später von der Polizei in der gemeinsamen Wohnung gefunden wurden.

Statt eine Antwort auf die Frage nach dem Warum zu liefern, beharrte Tanja B. von der ersten polizeilichen Vernehmung bis zu ihren letzten Aussagen vor Gericht auf ihrer Darstellung der blutigen Geschehnisse am 5. Juni 2018 als Notwehr. Der 47-Jährige habe sie nach dem Verzehr eines Krauts zur Potenzsteigerung zunächst mit einem Küchenmesser bedroht und dann gewürgt, so ihre Schilderung. Doch nach Erkenntnissen der Gerichtsmedizin und den Spuren am Tatort zufolge, hatte sich alles ganz anders zugetragen. Von dem angeblichen Potenzmittel, das Martin F. zu sich genommen haben soll, war bei der toxikologischen Untersuchung und in der Wohnung keine Spur zu finden.

Ein konkretes Motiv oder einen Auslöser für den Beschluss, Martin F. zu töten, konnte das Gericht Tanja B. nicht nachweisen. Doch ihre Recherchen zu Giften und anderen Tötungsmethoden vor der Tat, seien Indiz, dass sie das Opfer in einem arglosen Zustand belassen wollte. Martin F. hatte in der Tat wohl nichts geahnt, als ihn im Schlaf die Messerstiche trafen. Den Spuren nach hatte er sich zwar noch gewehrt, doch der Blutverlust durch eine verletzte Halsschlagader war letztendlich zu groß. Ein Mord in Heimtücke.

Doch selbst wenn Tanja B. eine Aussage zu den Gründen für die Bluttat gemacht hätte – ob die glaubhaft gewesen wäre, bleibt zweifelhaft. So stellte Richter Grasmück in seiner Urteilsbegründung fest: „Eine Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Hauptverhandlung: Was kann man Ihnen glauben? . . . So gut wie nichts“, gab er selbst die Antwort.

Schon zu Beginn des Verfahrens und zuletzt noch einmal am vorletzten Verhandlungstag, waren die Verurteilungen der 35-Jährigen wegen Betrugs in mehreren Dutzend Fällen Thema gewesen. Oberstaatsanwalt Dominik Mies hatte sie eine „notorische Betrügerin und Lügnerin“ genannt. Der Richter zeigte mehrere falsche Schilderungen der Ereignisse und widerlegte Behauptungen der Angeklagten auf. Auch auf Erklärungsansätze für die Tat ging Grasmück ein.

Martin F. hatte der vom Leben überforderten Mutter von sieben Kindern, die alle nicht bei ihr leben dürfen, Sicherheit gegeben. Dass sie sich im Laufe der Beziehung zunehmend äußerlich gehen ließ, wie Zeugen berichteten, und die gemeinsame Wohnung immer chaotischer wurde, dürfte ihm nicht gefallen haben. Ebenso wie die Tatsache, dass Tanja B. keiner Arbeit nachging, aber dennoch massenweise Pakete, auch auf seine Kosten, bestellte. Zu einer Nachbarin soll Martin F. gesagt haben, dass das „ein Ende haben“ werde und er in der Beziehung unglücklich sei. Auch Arbeitskollegen des Busfahrers sagten vor Gericht aus, dass ab April 2018 eine Veränderung bei ihm eingesetzt habe und er weniger fröhlich als früher wirkte.

Doch die 35-Jährige beteuerte vor Gericht immer wieder, dass die Beziehung glücklich gewesen sei. Sie berichtete von gemeinsamen Radtouren und Schwimmbadbesuchen. „Er war der Mann, mit dem ich alt werden wollte“, sagte sie am zweiten Verhandlungstag.

Juristisch ist der Fall um den Mord an Martin F. mit dem Gerichtsurteil abgeschlossen. Doch seine Tochter, Freunde, und Arbeitskollegen bleiben weiter im Unklaren, warum er sterben musste. Diese Antwort ist ihnen Tanja B. schuldig geblieben.