„Türöffner“ zum Arbeitsmarkt

Zertifikate bescheinigen berufliche Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen

Stolz können die 33 Absolventen des Berufsbildungsbereichs des Behindertenwerks Main-Kinzig auf ihre Zertifikate sein, die ihnen nun bei einer Feierstunde im Hanauer Brockenhaus überreicht wurden. Diese Zertifikate sollen ihnen beim Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt helfen.

Hanau - Menschen mit Behinderungen auch ins Arbeitsleben zu integrieren, ist nach wie vor eine schwierige Aufgabe. Als „Türöffner“ helfen sollen landesweit einheitliche Zertifikate, die die beruflichen Fähigkeiten von Gehandicapten dokumentieren.

33 Absolventen des Berufsbildungsbereichs im Behinderten-Werk Main-Kinzig konnten nun im Brockenhaus ihre Zertifikate entgegennehmen. Dr. Wolfgang Dippel, Staatssekretär im hessischen Ministerium für Soziales und Integration, sowie Marie-Christine Junker, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Hanau, überreichten die Dokumente im Rahmen einer Feierstunde mit persönlichen Worten an jeden Einzelnen der 33 Teilnehmer. Insgesamt hatten 36 Frauen und Männer den Berufsbildungsbereich erfolgreich absolviert. Jutta Wälzlein, Ressortleiterin im BWMK, lobte Einsatzbereitschaft und Mut der erfolgreichen Absolventen, Neues zu wagen. Die Frauen und Männer hatten im Berufsbildungsbereich des Behindertenwerks verschiedene Berufsfelder kennengelernt und zahlreiche Kenntnisse und Fertigkeiten erworben. Durch die Zusammenarbeit des BWMK mit Berufsschulen und Betrieben in der Region sei den Absolventen nicht nur Wissen, sondern auch berufliche Erfahrung vermittelt worden.

Im Berufsbildungsbereich erhalten Menschen, die wegen ihrer Beeinträchtigungen Unterstützung und Begleitung brauchen, eine berufliche Ausbildung. Die individuelle Entwicklungsplanung umfasst praktische und theoretische Qualifizierung im gewählten Berufsfeld sowie Kurse zur Allgemeinbildung und Persönlichkeitsförderung. Dabei vermittelt das Bildungsteam auch Praktika in den Arbeitsbereichen und Unternehmen des BWMK sowie in Unternehmen der Region. Beim Übergang auf den künftigen Arbeitsplatz und im weiteren Arbeitsleben werden die Menschen ebenfalls unterstützt und begleitet.

„Die Möglichkeiten der beruflichen Bildung sind vielfältig“, sagt BWMK-Bildungsleiterin Astrid Rübsam. Im Rahmen der Praktika lernten die Teilnehmer verschiedene Bereiche kennen, um sich schließlich für eines der Berufsfelder zu entscheiden. Dazu zählten unter anderem Gastronomie, Einzelhandel, Bürodienstleistungen, elektronische Datenerfassung, Landwirtschaft sowie Holz- und Metallverarbeitung.

Seit 2015 gibt es landesweit einheitliche Zertifikate, die die beruflichen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen dokumentieren. Diese sollen es künftigen Arbeitgebern erleichtern, die Kompetenzen des potentiellen Arbeitnehmers einzuschätzen. An der Ausarbeitung der Zertifikate waren der Landeswohlfahrtsverband, das hessische Ministerium für Soziales und Integration, die Agentur für Arbeit sowie die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen beteiligt.

Die zweijährige Bildungsphase, so Staatssekretär Dippel, ähnele anderen Ausbildungen. Die Angleichung der Bildungsinhalte bedeute auch Inklusion. Allerdings müsse hessenweit die einheitliche Handhabung der Bildungsabschlüsse noch besser eingeübt werden, so Dippel. Hier müsse auch auf die Träger der beruflichen Bildung eingewirkt werden.

Um mehr Menschen mit Beeinträchtigungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubinden, habe das Land Hessen außerdem das Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen verlängert, berichtete Dippel. Das Programm fördert Arbeitgeber, die tariflich oder ortsüblich bezahlte Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderungen anbieten. In fast zwei Jahren seit Start des Projekts seien so 60 Übergänge aus Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gelungen. (did)