Zirkusse mit Wildtieren ausgesperrt

Hanau - Zirkusse mit Wildtieren sind in Hanau nicht willkommen und haben hier de facto auch keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Das geht aus einer Antwort des Magistrats auf eine Anfrage der Alternativen Linken Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hervor.

Demnach ist es einer Stadt wie Hanau nach neuester Rechtssprechung nicht erlaubt, ein generelles Auftrittsverbot von Zirkusunternehmen mit Wildtieren zu erlassen, da dies gegen Artikel 12 des Grundgesetzes (Recht der Berufsfreiheit) verstoßen würde. In Hanau hat der Magistrat nun aber die Richtlinien für Zirkusauftritte geändert. Demnach gab es bislang drei Areale für Zirkusgastspiele (Burggarten Steinheim, Festplatz Klein-Auheim und Freigelände an der August-Schärttner-Halle). Burggarten und Festplatz sind aber zu klein für Zirkusse mit Wildtieren. Das Freigelände an der August-Schärttner-Halle hat der Magistrat als Zirkus-Spielstätte jetzt gestrichen, da das Areal anderweitig benötigt werde. Damit gebe es für Zirkusse mit Wildtieren keine Auftrittsmöglichkeit in Hanau mehr, erklärte OB Kaminsky. (did)