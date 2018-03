Zwei Wildpferde eingeschläfert

Großauheim - Zwei Przewalski-Wildpferde der Herde, die das als Flora-Fauna-Habitat ausgewiesene Gelände des ehemaligen US-militärischen Übungsplatzes „Campo Pond“ beweidet, mussten eingeschläfert werden. Das teilte die Stadt Hanau mit.

Beide Tiere litten an chronischen Hufkrankheiten, die ihnen beim Laufen erhebliche Schmerzen zufügten. Eine Heilung war nicht möglich. Daher entschied man sich, die Tiere aus Tierschutzgründen einzuschläfern.

Betroffen waren die Stute Nele und der Wallach Oleg. Beide wurden bereits seit einiger Zeit von einem Expertenteam aus Tierärzten und Hufschmieden behandelt. „Die zwei Pferde litten seit längerem an schwerwiegenden Hufproblemen. Immer wieder behandelte der Hufschmied die betroffenen Tiere, was jedoch bei Wildpferden viel schwieriger ist, wie bei Hauspferden“, erläutert Forstdirektor Christoph Goebel, Leiter des Bundesforstbetriebs Schwarzenborn, der für das Wildpferde-Projekt auf „Campo Pond“ verantwortlich zeichnet. Die Wildpferde mussten für eine Hufbehandlung jedes Mal in Narkose gelegt werden, was zusätzlichen Stress und ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, so Goebel. Letztlich waren sich die Experten einig: Eine weitere Behandlung würde keine Heilung bringen und den Tieren ein schmerzhaftes Laufen nicht ersparen.

„Warum ausgerechnet diese zwei Pferde chronische Hufprobleme hatten, lässt sich nur mutmaßen. Genetische Ursachen können wir zumindest nicht ausschließen“, erläutert Goebel.

Jetzt befinden sich noch acht Tiere auf dem weitläufigen Gelände. Demnächst sollen es wieder zehn werden, verspricht Goebel, dafür sei die Größe des Geländes ideal. Der Bundesforstbetrieb Schwarzenborn hält inzwischen auf vier Flächen von insgesamt über 100 Hektar 41 Przewalskipferde und ist ein bedeutender Partner für das „Europäische Erhaltungs- und Zuchtprogramm“ (EEP) in Deutschland. (did)

