Eigene Tochter missbraucht: 46-jähriger Heusenstammer zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt

Zu einer mehrjährigen Haft ist ein Heusenstammer verurteilt worden, nachdem er seine Tochter missbraucht hat. Symbolbild: Peter Steffen/DPA © Peter Steffen

Ein 46 Jahre alter Heusenstammer muss für knapp sechs Jahre ins Gefängnis, nachdem er seine minderjährige Tochter sexuell missbraucht hat.

Heusenstamm – Fünf Jahre und zehn Monate muss der 46-jährige Fernando M. ins Gefängnis. Der Heusenstammer nutzte den mehrtägigen Besuch seiner zwölfjährigen Tochter aus dem Saarland, um seine pädophilen Neigungen auszuleben. Das stellte die Zehnte Strafkammer des Landgerichts Darmstadt nach einem dreitägigen Prozess fest. Es verurteilte den Hochregalbauer wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Besitzes kinder- und jugendpornografischer Dateien.

Was genau Ende Oktober vergangenen Jahres hinter seiner Wohnungstür geschah, konnte mithilfe des geständigen Angeklagten weitestgehend aufgeklärt werden. So blieb dem Mädchen zumindest eine erneute Aussage vor Gericht erspart. Per Videoübertragung wurde sie lediglich zu den allgemeinen Umständen befragt. Die sind im Prinzip überschaubar: Die Eltern trennten sich kurz nach der Geburt, Mutter und Tochter leben im Saarland – das Kind die meiste Zeit in einem Internat.

Der Kontakt zwischen Vater und Tochter beschränkte sich auf seltene sporadische Besuche und Telefonate. So auch in den vergangenen Herbstferien: Die Schülerin sollte ein bis zwei Wochen in Heusenstamm verweilen. Doch gleich in den ersten Tagen spürt sie, das etwas nicht harmoniert. Der Vater läuft unbekleidet in der Wohnung herum, will häufig kuscheln und bietet ihr einen Ruheplatz im großen Doppelbett an. Das lehnt sie ab – auch, weil der Vater nackt neben ihr schlafen will. Sie wählt das Sofa, schläft aber so schlecht, dass sie am nächsten Abend das Bett nimmt – mit fatalen Folgen.

Das Mädchen nickt völlig übermüdet ein, der Vater legt sich neben sie, zieht ihr die Pyjamahose herunter und vollzieht analen Geschlechtsverkehr. Als das Kind vor Schmerzen aufwacht und fragt, was er da mache, versucht der Angeklagte zu relativieren: „Das ist in anderen Ländern normal!“ Er zeigt ihr kinderpornografische „Beweisbilder“.

Die Schülerin macht das einzig Richtige: Unter dem Vorwand, in die Sterne schauen zu wollen, verschwindet sie aus der Wohnung und kontaktiert per Chat eine Freundin. Schnell findet die Information über wenige Empfänger den Weg zur Polizei. Zwei Stunden nach der Tat befindet sich M. auf dem Revier, einen Tag später in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung der Wohnung werden auf zwei Smartphones insgesamt 7 000 Bild- und 100 Videodateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt sichergestellt. Da versucht der Heusenstammer zu relativieren: Er habe nicht gewusst, dass es so viele seien, sie müssten aus seiner Chatgruppe stammen.

Das widerlegt der Sachverständige für EDV-Beweismittelsicherung. „Eine sehr hohe Zahl der Dateien wurde wissentlich abgespeichert und ist verfügbar. Das war kein Zufall!“, versichert Steven Wood.

Den Übergriff auf seine Tochter räumt M. zwar ein, doch habe er zur Tatzeit unter dem Einfluss von Speed und LSD gestanden. Es sei eine Drogen bedingte Spontantat gewesen. Was Staatsanwalt Christian Dilg widerlegt: „Schon vor der eigentlichen Tat legte M. ein sonderbares Verhalten an den Tag. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet!“ Überhaupt sei er die ganze Zeit mit seiner Tochter zusammen gewesen – der aber weder Drogenkonsum noch ein dazu passendes Verhalten aufgefallen sei. Die Polizei bestätigte diesen Eindruck bei der Festnahme. „Voll schuldfähig“ ist denn auch das Fazit des psychiatrischen Gutachters Peter Haag.

Als strafmildernd berücksichtigt der Vorsitzende Richter Jens Aßling M.s unschöne Vergangenheit. Der Täter sei selbst als Kind Opfer gewesen, sei vom eigenen Vater misshandelt und von einem Erwachsenen sexuell missbraucht worden. Dennoch: „Gerade Sie müssten doch wissen, wie das ist!“ (Von Silke Gelhausen)