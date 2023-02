Trauer um Landtagsabgeordneten: Integrationsexperte Ismail Tipi ist tot

Im Alter von 64 Jahren

Ismail Tipi ist tot. Der CDU-Politiker im hessischen Landtag starb im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit.

Wiesbaden/Heusenstamm – Der CDU-Landtagsabgeordnete Ismail Tipi ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, teilte der hessische Landtag in Wiesbaden am Samstag mit. Manfred Pentz, Generalsekretär der hessischen CDU, sagte: „Ismail Tipi war ein sehr engagierter Teil unserer Unions-Familie und hat sich im Kampf gegen religiösen Extremismus, insbesondere dem Salafismus, bundesweit einen Namen gemacht.“

Tipi war Mitglied im Landesvorstand der hessischen CDU, zudem seit 2006 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Heusenstamm im Kreis Offenbach und Mitglied des Kreistages des Kreises Offenbach.

Der im türkischen Izmir geborene Tipi arbeitete früher als Journalist und war seit 1999 Mitglied der CDU. Seit 2010 saß er für den Wahlkreis Offenbach-Land II im hessischen Landtag und war zuletzt Sprecher der CDU-Fraktion für Integrationspolitik.

Ismail Tipi gestorben: „Ein Vorbild, sich politisch zu engagieren“

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann berichtete laut Mitteilung, Tipi sei als Zwölfjähriger nach Deutschland gekommen. „Als türkischstämmiger Landtagsabgeordneter war er nach dem Einzug in das Parlament im Jahr 2010 für viele Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land ein Vorbild, sich politisch zu engagieren.“ Auch habe ihn stets seine Verlässlichkeit, seine klare Haltung und sein Mut ausgezeichnet - „etwa wenn es darum ging, jeglicher Form von Extremismus entschieden entgegenzutreten“. (dpa)