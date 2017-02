Noroviren stören Skifreizeit

Heusenstamm - Jeden Winter, versichert Dr. Marianne Schneider, stellvertretende ärztliche Leiterin des Gefahrenabwehrzentrums beim Kreis Offenbach, werde das Norovirus zum Thema. So ist es derzeit in Heusenstamm. Von Claudia Bechthold

„Das ist noch einmal glimpflich verlaufen“, betont Siegfried Ritter, Leiter des Adolf-Reichwein-Gymnasiums (ARG). Etwa ein Drittel der gut 80 Achtklässler, die in der vergangenen Woche an einer Skifreizeit in Garmisch-Partenkirchen teilgenommen haben, sind dort am Norovirus erkrankt. Allen gehe es mittlerweile wieder gut, die Erkrankung sei intensiv, aber kurz verlaufen. Zwei Tage nach der Ankunft der Gruppe mit acht hauptamtlichen Lehrkräften in der Garmischer Hütte sei der erste Fall aufgetreten. Durch sofortiges Einschalten von Ärzten sowie des dortigen Gesundheitsamtes habe man erreichen können, dass nicht alle Schüler erkranken, berichtet Ritter auf Anfrage. Die Freizeit sei dann abgebrochen worden, die noch gesunden Schüler einen Tag früher als geplant zurückgekehrt. Am Freitag seien dann auch die erkrankten, aber transportfähigen Kinder gefolgt.

„Viele Eltern haben sich inzwischen bedankt für die aufopferungsvolle Hilfe der Lehrkräfte“, sagt Ritter. Das Norovirus löst Erbrechen und Durchfall aus. Wegen der Hygiene und Ansteckungsgefahr haben die achten Klassen des ARG bis einschließlich heute schulfrei.

Auch im Horst-Schmidt-Haus der Arbeiterwohlfahrt kämpfte man Mitte Januar mit dieser Erkrankung. „Das haben wir jeden Winter“, versichert Leiterin Roza Bering. Diesmal habe man es geschafft, die Ansteckung auf einen Wohnbereich zu begrenzen. Bering: „Allerdings haben wir vieles abgesagt.“

Hygiene, vor allem das Händewaschen, schütze am besten vor einer Ansteckung, rät Dr. Marianne Schneider. Ist ein Angehöriger erkrankt, sollte zusätzlich ein viruzides, also virentötendes, Desinfektionsmittel genutzt werden. Darauf müsse man achten, das könnten nicht alle Mittel dieser Art. Meldepflichtig sei das Norovirus vor allem, um eine größere Ausbreitung dieser Infektionskrankheit möglichst rasch zu verhindern.

