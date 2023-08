Anwohner beschweren sich über Lärm der S-Bahn, der seit den Reparaturen besteht

Verärgerte Anwohner: Heidi Schäck-Zweig (von links), Bernd Zweig, Axel Wehrhan und Carola Maushake beschweren sich, dass die Geräusche von der Bahn nach Sanierung der Schienen lauter sind als zuvor. © ans

Die Deutsche Bahn hat in Heusenstamm die Schienen repariert. Seither ist jedoch auf Höhe der Ecke Am Krummen Graben/Hans-Hemberger Straße, wie Anwohner berichten.

Heusenstamm – Die Anwohner sind entnervt. Wie berichtet, hatte die Deutsche Bahn (DB) in den vergangenen Wochen mehrere Schienen zwischen Bahnhof und Ringstraßenbrücke repariert, um damit den Lärm auf dem Abschnitt zu reduzieren. Damit habe der Konzern auf die Beschwerden der Bürger reagiert, wie die Stadt mitteilt. Die Ehepaare Carola Maushake und Axel Wehrhan sowie Bernd Zweig und Heidi Schäck-Zweig können allerdings nicht feststellen, dass die S2 seit der Sanierung leiser geworden ist. Im Gegenteil: Auf Höhe der Ecke Am Krummen Graben/Hans-Hemberger Straße, kurz vor der Ringstraßenbrücke, sei seit dem Austausch einer Schiene im Juni ein Schlaggeräusch zu hören, wenn die Bahn in Richtung Dietzenbach fahre. „Das war zuvor noch nicht“, sagt Carola Maushake, die gemeinsam mit ihrem Mann gegenüber der Bahnstrecke wohnt. Der Grund dafür sei die Schweißnaht zwischen der alten und der neuen Schiene. Die entsprechenden Arbeiten seien so schlecht ausgeführt, dass jede Achse, die die Naht passiert, ein dumpfes Geräusch erzeuge, wie Maushakes Nachbar Bernd Zweig in einem Schreiben an den DB-Konzern kritisiert. Der Lärm sei insbesondere in den Nachtstunden störend, so Zweig. Das bestätigt seine Frau Heidi Schäck-Zweig. „Ich werde manchmal von der Bahn wach“, sagt sie. Denn das Schlafzimmer des Ehepaares liegt in Richtung der S-Bahn-Strecke.

Doch auch Carola Maushake und Axel Wehrhan nehmen die dumpfen Töne wahr, obwohl sie zum Garten hin schlafen. Allerdings, so räumt Maushake ein, sei es bei ihnen nicht so laut wie bei den Zweigs. Dass das Poltern zu später Stunde störender ist, liegt für Schäck-Zweig insbesondere an der nächtlichen Stille. „Tagsüber gibt es mehr Nebengeräusche, sodass die Bahn nicht so sehr zu hören ist“, sagt die Anwohnerin. Hinzukomme, wie ihr Mann Bernd Zweig schildert, dass ihr Haus seit der Reparatur schwinge, wenn die Schnellbahn vorbeifahre.

Was die Anwohner jedoch besonders ärgert, wie Zweig stellvertretend für alle deutlich macht, ist, dass auf das Schreiben an die DB Netz AG von Anfang Juli bisher noch keine Antwort erfolgt ist. Und: „Dass behauptet wird, dass alles besser geworden ist“, sagt der Heusenstammer und bezieht sich dabei auf den anfangs angeführten Bericht in unserer Zeitung.

Deutsche Bahn macht keine Angaben zu bestehendem Lärm

Darin hatte Ordnungsdezernent Uwe Michael Hajdu gesagt, er freue sich, dass sich das Engagement der Stadt ausgezahlt habe. Schließlich sei es die Stadt gewesen, die die Lärmbeschwerden an die DB weitergeleitet habe. Gleichzeitig drückte er seine Hoffnung aus, „dass sich der Lärmpegel für die Anwohnerinnen und Anwohner nun merklich und vor allem dauerhaft reduziert“. Auf Anfrage heißt es vonseiten der Stadt weiter, dass die Verwaltung nach den Arbeiten der DB Netz AG lediglich nochmals den Bahnübergang Paulstraße angemahnt habe, da dort immer noch Geräusche zu hören gewesen seien. „Nach Rückmeldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern sind die Schlaggeräusche in Höhe des Punktes Unterführung/Ringstraßenbrücke behoben“, heißt es aus dem Rathaus. Von Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Bereich „Am Krummen Graben“ (mit Hinweis auf Störgeräusche Am Krummen Graben/Hans-Hemberger-Straße) lägen aktuell keine Beschwerden vor. „Grundsätzlich werden die Anmerkungen der Bürgerinnen und Bürger von uns an die DB Netz AG weitergeleitet und auch nachverfolgt“, teilt die Stadt weiter mit.

Und auch die Bahn hat etwas kundzutun: „Im Juni wurden im Bereich von circa 300 Metern um die Hans-Hemberger-Straße mehrere Schienen getauscht“, heißt es. Nach dieser Baumaßnahme sei kommuniziert worden, dass die schleiftechnische Bearbeitung der Schweißstöße kurzfristig zu einer höheren Lärmemission führe. Die Arbeiten seien Anfang Juli ausgeführt worden. Zu den weiterhin bestehenden Schlaggeräuschen konnte der Konzern hingegen keine Angaben machen. (Von Anna Scholze)