Person aus Auto geschleudert: A3 nach Unfall voll gesperrt

Heusenstamm - Nach einem heftigen Unfall gegen 16.25 Uhr muss die Autobahn 3 in Richtung Würzburg voll gesperrt werden.

Wie uns die Polizei berichtet, kommt es am Nachmittag zu einem schweren Unfall auf der A3 in Höhe Heusenstamm/Rembrücken. Zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau kracht ein Auto unter eine Lastwagen-Ladefläche. Eine Person wird aus dem Wagen geschleudert. Die Autobahn muss daraufhin voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber soll die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus transportieren. Weitere Informationen folgen...

Rubriklistenbild: © dpa