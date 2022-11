Badevergnügen bei Kerzenschein und Musik

Von: Lisa Mariella Löw

Kerzenschein und Klavierklänge verwandeln das Schwimmbad Heusenstamm beim Candlelight-Schwimmen in eine Wellness-Oase. © Löw

Das Candlelight-Schwimmen im Heusenstammer Hallenbad lädt die Gäste zum Badevergnügen bei Kerzenschein und Musik ein. Wegen der Energiekrise hat in diesem Jahr allerdings die Sauna geschlossen.

Heusenstamm – Die Flamme eines kleinen Teelichts flackert wild in der Dunkelheit. Beobachtet wird das Kerzenspiel fasziniert von einem kleinen Jungen, der mit seinen orange leuchtenden Schwimmflügeln vergnügt im Schwimmbecken herumplanscht. Drüben im Freischwimmerbereich ziehen die älteren Badegäste gemütlich ihre Bahnen. Besonders gerne schwimmen sie in Richtung der Sprungbretter, denn auch dort stehen überall kleine Lichter herum. Sie funkeln und strahlen mit einer elektrischen Lichtershow am linken Beckenrand um die Wette, während entspannte Klaviertöne aus den Lautsprechern kommen. Der Körper ist umgeben von warmen Wasser, die Ohren lauschen der Entspannungsmusik, die Nase schnuppert Kerzenduft und die Augen betrachten das Farbspiel – das Candlelight-Schwimmen des Heusenstammer Schwimmbads verwöhnt alle Sinne seiner Badegäste.

Das gemütliche Planscherlebnis ist in Zeiten von zwei großen Krisen keine Selbstverständlichkeit. Denn nachdem der besondere Abend drei Jahre lang wegen Corona pausieren musste, machen nun die hohen Energiekosten Sorgen. „Normalerweise bieten wir zum Candlelight-Schwimmen auch immer ein Aufgießen an. Doch wegen der Energiekrise ist unsere Sauna zurzeit geschlossen“, bedauert Badleiter Daniel Rau. Anders als viele andere Bäder hat er jedoch nicht die Wassertemperatur senken müssen: „Wir können Fernwärme von der ESO nebenan beziehen. Die verbrennen den Müll und wir heizen damit. Das ist zum Glück sehr praktisch.“ Sehr zum Vergnügen der Badegäste. Die halten sich bei 28 Grad Wassertemperatur nur zu gerne im Becken auf.

Normalerweise schließt das Schwimmbad bereits um 18 Uhr. Doch heute dürfen alle ein bisschen länger bleiben. Als die Dämmerung um 16 Uhr einsetzt, dekorieren Bademeister Patrick und Rettungsschwimmer Nick den gesamten Raum mit echten Kerzen. Zwar vertragen sich Wasser und Feuer nicht sonderlich gut miteinander, dennoch ist die Sicherheit aller Schwimmer zu jeder Zeit gewährleistet: „Das sind weiße Friedhofskerzen mit viel Plastik außenrum. Und falls mal eine umfällt, brennt es nicht gleich“, erklärt Rau. Als schließlich alle drei Becken einen leuchtenden Kerzenrahmen bekommen haben, setzen wohltuende Klaviertöne an: „Es ist fast so, als würde jemand live am Klavier sitzen“, beschreibt ein Badegast die tolle Akustik.

Alle Schwimmer, die jetzt erst das Hallenbad besuchen, werden am Eingang mit einem kleinen Sektempfang begrüßt. So fällt direkt der vorweihnachtliche Stress ab. Die Erwachsenen genießen ein paar hochwertige Schlückchen, während die Kinder einen frischen Orangensaft bekommen. Jeder, der nach dem Umziehen seinen ersten Schritt in die Schwimmhalle setzt, wird augenblicklich von der harmonischen Stimmung tiefer in das Bad hineingezogen. Ein besonderes Badevergnügen lockt mit einer behaglichen Wassertemperatur, einem Lichtermeer aus Kerzen und einer konzertähnlichen Musikauswahl ins Becken hinein.

Besonders die Stammgäste freuen sich über den abwechslungsreichen Abend: „Ich komme eigentlich jeden Morgen. Doch heute habe ich mein Schwimmtraining extra auf 17 Uhr verlegt, damit ich die Lichter sehen kann“, sagt ein begeisterter Heusenstammer. Auch Familien mit Kindern freuen sich über das Angebot: „Es ist wirklich was Besonderes. Unser Kleiner springt schon die ganze Zeit neben den Kerzen ins Wasser“, erzählt eine Mutter, während sie sich vom Beckenrand aus an der gemütlichen Atmosphäre erfreut.

Jung wie Alt frönen den Klaviertönen und dem Lichtspektakel stundenlang. „Es ist fast wie ein teurer Wellnessurlaub. Nur viel günstiger und vor der eigenen Haustür“, schwärmt eine Rentnerin.

Fast vergessen die Gäste dabei die Zeit. Doch um 20 Uhr werden alle Kerzen ausgeblasen und die Musik verstummt. Jetzt heißt es, nach Hause gehen und sich aufs nächste Jahr freuen. Denn das Candlelight-Schwimmen wird im nächsten Jahr sicher wiederholt. (Lisa Mariella Löw)