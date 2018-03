Heusenstamm - Drei selbst backende Betriebe in einer Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern, das ist heutzutage eher selten. In der Schlossstadt gibt es das mit den Bäckereien Fuhr, Paul und Viola noch. Von Claudia Bechthold

Doch Horst Scholz, Inhaber der Bäckerei Fuhr an der Frankfurter Straße muss jetzt aufgeben – aus gesundheitlichen Gründen. Es fällt Horst Scholz sichtlich schwer, das alles aufzugeben, den Laden, die Backstube, die Kunden. Aber es geht nicht anders. 91 Jahre nach der Eröffnung schließt die Bäckerei Fuhr am Ostersamstag, 31. März, endgültig ihre Türen. Horst und Rita Scholz müssen den Familienbetrieb aufgeben – aus gesundheitlichen Gründen. Das Bäckerhandwerk zu lernen war eigentlich nicht sein Traum. Gelernt hatte der heute 62-Jährige zunächst den Beruf des Industriekaufmanns – bei der MSO. „Das habe ich gern gemacht“, erinnert er sich, der die ersten sechs Jahre seines Lebens in der Pfalz, die zweiten sechs Jahre in Offenbach verbracht hat. Als Zwölfjähriger kam er dann nach Heusenstamm.

Dass er nicht beim Kaufmännischen geblieben ist, daran ist wohl seine Frau „schuld“. An Silvester 1977/78 hat er bei einer Feier im Pfarrheim St. Cäcilia Rita Fuhr kennengelernt. Zwei Jahre später haben die beiden geheiratet. Schon im Jahr davor hat er bei seinem späteren Schwiegervater Bruno Fuhr mit der Bäckerlehre begonnen. Den Meister hat er selbstverständlich ebenfalls gemacht, nebenberuflich in der Abendschule. „Das war eine anstrengende Zeit“, sagt Horst Scholz heute.

Bereut hat er diesen Berufswechsel aber nie. Auch die ungewöhnlichen Arbeitszeiten haben ihn nie gestört. „Auch in anderen Berufen muss man nachts arbeiten“, meint er dazu nur. Und es habe ja auch Vorteile, wenn man zum Beispiel im Sommer mittags mal zum Schwimmen gehen könne. Gern gebacken hat er eigentlich alles. Das Brot allerdings musste er schon vor langer Zeit sein lassen, denn er leidet unter einer Mehlallergie. Das überlasst er seitdem seinem Gesellen. Er kümmert sich mehr um die süßen Sachen.

Hochzeitstorten zum Beispiel machen ihm Spaß. Oder auch die „Kleinteile“, die er im Laden anbietet. Darunter versteht er Kleinigkeiten wie Granatsplitter, Bananen in Schokolade, Himbeer- oder Cappuccino-Sahne, die er halb so groß wie üblich herstellt. Die Kunden genießen es. Ähnlich übrigens wie die belegten Brötchen, bei denen sich die Bäckerei Fuhr nicht auf Remouladensauce auf dem Brötchen eingelassen hat. „Wir verwenden Frischkäse, den wir in verschiedenen Variationen selbst anrühren“, erläutert der Bäcker.

Wie werde ich...? Bäcker/in Zur Fotostrecke

Viele Stammkunden hat die Bäckerei, deren Stammhaus eigentlich an der Feldstraße liegt. Erst 1979 eröffneten Elfriede und Bruno Fuhr den Laden an der Frankfurter. Zum 1. Januar 1996 haben Rita und Horst Scholz das Geschäft übernommen. Stolz sein darf die Familie auch auf treue Mitarbeiter. Auf den Gesellen Detlef Alig zum Beispiel, der seit 30 Jahren in der Backstube steht. Oder auf Marianne Nägel, die schon 20 Jahre mit Rita Scholz im Laden verkauft, wie auch Stefanie Nouvu, die seit zehn Jahren dabei ist.

Den Laden übernehmen wird die Bäckerei Schäfer aus Rodgau-Hainhausen. „Das ist ein Betrieb, der noch selbst backt“, betont Horst Scholz. Nach Ostern werde das Geschäft ausgeräumt, dann ziehen die Schäfers ein. Rita Scholz wird in deren Weiskircher Café arbeiten. Und Horst Scholz freut sich auf die Zeit mit seiner Frau, seinen Töchtern und den drei Enkeln.