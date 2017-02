Heusenstammer Bahnhof wechselt Besitzer

Heusenstamm - Der alte Bahnhof könnte bald einen neuen Besitzer haben. Zumindest haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend einstimmig einer entsprechenden Vorlage des Magistrats zugestimmt. Von Claudia Bechthold

Nächsten Mittwoch entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Eigentlich geht es um nur um den Pachtvertrag für den Bahnhof. Denn nur darüber können die städtischen Gremien entscheiden. Alles andere, ob die neuen Pächter zum Beispiel planen, das beliebte Frühstück weiterhin anzubieten, ist nicht Sache der Stadt. Das machte Bürgermeister Halil Öztas auch während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich. Zwar hätten die Interessenten, vier Herren indischer Abstammung, ein Konzept vorgelegt, wie sie den Alten Bahnhof künftig betreiben wollen, doch das sei eben nicht Gegenstand der Entscheidung. „Wir müssen prüfen, ob wir das Erbbaurecht für das Grundstück an die Interessenten übertragen wollen und gestatten, das Grundstück finanziell zu belasten, mehr nicht“, betonte der Verwaltungschef gestern auch noch einmal auf Anfrage.

Der Bahnhof, den die Stadt schon vor vielen Jahren von der Bahn gekauft hatte, ist und bleibt Eigentum der Stadt. 2004 war der Firma Wolf Liegenschaften das Erbbaurecht dafür übertragen worden. Dieses gilt bis zum Jahr 2102. Danach wird das Grundstück mit dem Gebäude wieder an die Stadt Heusenstamm zurückgehen. Mit dem Antrag, den der Magistrat nun der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorlegt, soll zugestimmt werden, dass der Erbbaurechtsvertrag an jene vier Interessenten verkauft wird und diese das Grundstück belasten dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass alle von Anfang an geschlossenen Vereinbarungen, darunter das Betreiben einer Gastronomie in dem Gebäude, weiter eingehalten werden.

Von den vermutlich neuen Besitzern – der Ausschuss empfahl einstimmig die Annahme des Antrags – war gestern leider niemand zu erreichen. Bekannt ist lediglich, dass sie bereits drei Lokale in Hofheim am Taunus und in Hanau betreiben. Nach den Angaben von Öztas wird es weiterhin die Außenbewirtung geben. Auch das Frühstück soll im Angebot bleiben, allerdings möglicherweise nicht mehr als Büffet, sondern auf Bestellung nach Karte. Mehr vermochte der Bürgermeister nicht zu sagen. In ihren anderen Lokalen bieten die Gastwirte deutsche und internationale Küche an.

Zurückgestellt hat Rudolf Benninger von der FDP einen Antrag seiner Fraktion, mit dem der Magistrat aufgefordert werden sollte, Richtlinien zur Vergabe städtischer Wohnungen auszuarbeiten. Benninger begründete dies damit, das dieser Antrag aus Ersparnisgründen nur im Haupt- und Finanzausschuss, nicht aber im eigentlichen Fachausschuss beraten werden sollte. Damit schließe das Dreier-Bündnis ein weiteres Mal Parlamentarier von der Beratung und Beschlussfassung aus, kritisierte er. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Lothar Fella, dessen Fraktion die Einrichtung einer Kita auf dem Awo-Gelände an der Herderstraße erreichen will. Das sei längst in Planung, begründete Öztas, dass das Bündnis den Antrag ablehnte. Fella schlug vor, die Fachausschüsse doch einfach abzuschaffen.